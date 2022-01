Ngăn chặn việc đăng thông tin, hình ảnh trẻ em tại Tịnh Thất Bồng Lai

Theo đó, đại diện cơ quan chuyên môn của Bộ LĐ-TB&XH cho biết, hiện trên mạng xã hội Facebook có nhiều thông tin, hình ảnh, tên tuổi của các em nhỏ tại Tịnh Thất Bồng Lai được đăng tải, chia sẻ tràn lan. Điều này vi phạm quy định về bảo vệ bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ.

Cục Trẻ em đề nghị Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông có biện pháp ngăn chặn, xử lý những thông tin, hình ảnh này theo quy định của Luật Trẻ em, Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 về quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, Nghị định 130/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Cục Trẻ em yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ bí mật đời tư, hình ảnh trẻ em tại Tịnh Thất Bồng Lai.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Cục Trẻ em, việc chia sẻ các hình ảnh, thông tin trên mạng, thậm chí xuất hiện cả gia phả tự vẽ liên quan đến nhiều người khiến đời sống của các trẻ em tại Tịnh Thất Bồng Lai có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Hiện nay, cơ quan điều tra đang vào cuộc xác minh các tội danh với những người liên quan nhưng các trẻ em tại Tịnh Thất Bồng Lai không có tội. Các em được pháp luật bảo vệ và có đầy đủ các quyền, lợi ích hợp pháp với thông tin, hình ảnh của mình", Cục trưởng Đặng Hoa Nam cho biết.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, Bộ LĐ-TB&XH đã đề nghị các tỉnh, thành rà soát việc đăng ký, cấp phép hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập, quỹ từ thiện chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; việc tiếp nhận, quản lý trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội trên toàn quốc. Kết quả kiểm tra gửi về Bộ trước ngày 28/2.

Theo Điều 31, Nghị định 130/2021/NĐ-CP, hành vi công bố, tiết lộ một trong các thông tin mà không được sự đồng ý của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, người giám hộ của trẻ em và trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng. Từ ngày 01/01/2022, Nghị định 130/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực.

Văn bản của Cục Trẻ em gửi Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT về ngăn chặn chia sẻ hình ảnh trẻ em tại Tịnh Thất Bồng Lai.

Đối tượng vi phạm quy định nêu trên khi công khai các thông tin trẻ em bao gồm tên, tuổi; đặc điểm nhận dạng cá nhân; thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong bệnh án; hình ảnh cá nhân; thông tin về các thành viên trong gia đình, người chăm sóc trẻ em; tài sản cá nhân; số điện thoại; địa chỉ thư tín cá nhân; địa chỉ, thông tin về nơi ở, quê quán; địa chỉ, thông tin về trường, lớp, kết quả học tập và các mối quan hệ bạn bè của trẻ em; thông tin về dịch vụ cung cấp cho cá nhân trẻ em.

Tịnh Thất Bồng Lai (sau này là Thiền am bên bờ vũ trụ) là cơ sở do ông Lê Tùng Vân (sinh năm 1932) lập ra tại nhà riêng của bà Cao Thị Cúc (tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Tại đây bà Cúc cùng ông Vân lập nhiều tượng phật, bàn thờ phật và tự xưng là nơi thờ tự, chốn tu hành. Hoạt động của tổ chức tự phong này được các cơ quan chức năng của Long An, Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác nhận không phải nơi chùa chiền, nơi tu hành, họ lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi từ thiện.

Đáng nói, sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai có nhiều trẻ em độ tuổi 2-10 tuổi, nổi lên từ trò chơi truyền hình "Thách thức danh hài". Sau đó, các đối tượng tại Tịnh Thất lợi dụng mạng xã hội để quảng bá hình ảnh trẻ em, thông tin là các trẻ mồ côi để trục lợi tiền từ thiện.

Một số trang, báo công khai hình ảnh các em bé tại Tịnh Thất Bồng Lai được Cục Trẻ em nêu đích danh.

Tháng 1/2022, cơ quan công an Long An đã khởi tố nhiều tội danh, lệnh bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú nhiều đối tượng đứng đầu tại Tịnh Thất Bồng Lai, trong đó có điều tra khẩn tội loạn luân khi đa số trẻ nhỏ tại Tịnh Thất có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân.

Sự việc gây rúng động dư luận nên có nhiều người chia sẻ, tung các hình ảnh của các em nhỏ lên mạng, với cả mục đích bêu riếu hoạt động của Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, điều này là vi phạm quy định của pháp luật về trẻ em.