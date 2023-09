Nam bảo vệ 2 lần trúng số độc đắc với cái kết bất ngờ

Đổi đời sau khi bị sa thải

Mã Hồng Bình (55 tuổi) sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở miền núi thuộc TP Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Gia đình ông vốn làm nông, bố mẹ bận rộn nên không có thời gian chăm sóc con. Vì vậy, Hồng Bình ngay từ nhỏ đã nghịch ngợm và sớm bỏ học khi chưa có bằng tốt nghiệp trung học.

Mã Hồng Bình vốn sinh ra trong một gia đình làm nông, có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Sohu).

20 tuổi, ông Bình kết hôn và có một người con. Vợ chồng ông nuôi con bằng đồng lương ít ỏi từ việc làm công nhân ở nhà máy.

Không lâu sau đó, do tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, ông Bình bị sa thải, kinh tế gia đình gặp khó khăn. Thấy con ngày càng lớn, ông nhiều lần thay đổi suy nghĩ sẽ rời quê lên thành phố để làm việc.

Cả gia đình chuyển đến sống ở Cáp Nhĩ Tân, ông Bình may mắn tìm được công việc làm nhân viên bảo vệ cho trung tâm mua sắm với thu nhập 1.000 NDT/tháng (khoảng 3,3 triệu đồng). Thời điểm đó, mức lương này đủ cho gia đình 3 miệng ăn sống qua ngày.

Thế nhưng, đến năm 2000, khi con đến tuổi học trung học, ông Bình luôn bị vợ cằn nhằn vì lương không đủ mua máy tính cho con. Là một người bố, chứng kiến cảnh những người giàu có vung tiền ở các trung tâm mua sắm trong khi mình không lo được cho gia đình, ông Bình luôn đau đáu trong lòng về việc kiếm thật nhiều tiền.

Bỗng một ngày, ông nghe người khác quảng cáo rằng chỉ cần bỏ ra 2 NDT (khoảng 6.000 đồng) để mua vé số thì sẽ có cơ hội trở nên giàu có nhờ trúng thưởng.

Từ việc chơi xổ số, ông Bình nhận được tiền trúng thưởng gấp nhiều lần mức lương bèo bọt lúc ấy (Ảnh: Sohu).

Trong túi chỉ còn 60 NDT (hơn 260.000 đồng), Hồng Bình vét hết để mua hơn 100 vé số. Ngày hôm đó, ông thắng giải thưởng 9.816 NDT (khoảng 32 triệu đồng). Trong tiếng reo hò bên tai, Hồng Bình không tin nổi khi nhận số tiền phải làm hơn nửa năm mới có được.

Kết cục của lòng tham

Sau khi trúng giải thưởng lớn, ông Bình không thoát được những suy nghĩ xoay quanh xổ số. Mặc dù đã mua được máy tính cho con, nhưng ông vẫn dành thời gian ngẫm xem nên mua những con số nào.

Đến năm 2003, sau một thời gian bỏ tiền mua thêm vé số, Hồng Bình lần nữa trúng giải thưởng 5 triệu NDT (khoảng 16 tỷ đồng) trong nỗi mừng vui vỡ òa. Tin tức về ông nhanh chóng lan truyền ở các phòng bán vé tại Cáp Nhĩ Tân. Người chơi xổ số khắp nơi đều muốn đến xem mặt người đàn ông may mắn này.

Là người hào phóng, Hồng Bình không nghĩ nhiều mà ngay lập tức chi trả cho các chi phí ăn, ở, đi lại của người thân, bạn bè đến thăm ông. Hồng Bình cũng trích một số tiền nhỏ để ủng hộ làm từ thiện.

Thực tế, Mã Hồng Bình cũng từng giúp đỡ một sinh viên cần 100.000 NDT (khoảng 333 triệu đồng) để ghép thận cho bố.

Ngày qua ngày, người đàn ông này đã xem xổ số là một công việc kinh doanh. Trong suốt 1 năm, Hồng Bình mua rất nhiều vé số nhưng vẫn không trúng được giải thưởng nào.

Trở nên giàu có, ngoài việc mua nhà, xe, ông còn ủng hộ tiền để làm thiện nguyện (Ảnh: Sohu).

Mặc cho vợ ngăn cản, thậm chí có ngày ông Bình chi đến 3.000 NDT (hơn 10 triệu đồng) để mua vé số. Cho đến một ngày, người đàn ông này một lần nữa trúng giải độc đắc 5 triệu NDT.

Tin tức gây choáng này đã khiến nhiều người đặt cho ông biệt danh "vua xổ số". Có người còn đi hàng nghìn km để đến gặp và tận hưởng vận may của ông.

"Tôi có thể tính ra những con số trúng giải xổ số bằng cách dựa vào những tính toán đặc biệt của riêng mình. Tất nhiên, muốn chiến thắng cần phải có một chút may mắn", ông Bình chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Không lâu sau, gia đình ông chuyển đến TP Bắc Kinh để sinh sống. Có tài sản gần 10 triệu NDT (khoảng 33 tỷ đồng), Hồng Bình mua 2 ngôi nhà tại khu vực đắt đỏ và ô tô hạng sang.

Sống ở thành phố lớn, Hồng Bình lại cảm thấy độ "giàu" của mình chưa thấm vào đâu. Vì thế, ông lại điên cuồng mua xổ số. Thậm chí, ông còn chi hàng nghìn NDT để mua vé số, thuê một phòng trong khách sạn đủ yên tĩnh để tính toán con số sẽ mua.

Sau thời gian cố gắng, ông Bình chẳng những không trúng giải nào mà đã tiêu hàng triệu tiền tiết kiệm của gia đình. Thấy vậy, ông mới nảy ra ý tưởng kêu gọi tiền đầu tư để chơi xổ số.

Bằng tiếng vang của mình, Hồng Bình dễ dàng lừa được khoản tiền đầu tiên. Dần dần, ông Bình còn lừa bạn bè với số tiền lên đến 1,7 triệu NDT (5,6 tỷ đồng). Số tiền trục lợi bất chính, Hồng Bình đem đi mua xổ số nhưng kết quả nhận lại là tay trắng.

Lòng tham không đáy, Hồng Bình bị bắt vì tội danh lừa đảo (Ảnh: Sohu).

Bị các nạn nhân tố cáo, năm 2008, Mã Hồng Bình bị kết án 10 năm tù vì tội lừa đảo. Ở trong tù, ông không khỏi hối hận về những gì đã trải qua.

Nhờ cải tạo tốt, Hồng Bình được thả tự do sớm. Dường như may mắn vẫn còn đó, vì căn nhà trước đây do ông Bình mua đột ngột tăng giá "khủng", khiến ông trở thành triệu phú lần nữa. Thế nhưng lần này, ông chọn cuộc sống yên bình, cùng vợ trở về quê trồng rau.