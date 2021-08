Mừng tíu tít, hướng dẫn viên du lịch nhận được tiền hỗ trợ từ Nghị quyết 68

Dân trí "Trong thời buổi dịch giã, khó khăn chồng chất, nhưng với khoản tiền hỗ trợ này, chúng tôi bớt đi được một gánh lo", hướng dẫn viên du lịch Mai Sơn Thảo chia sẻ.

Niềm vui bất ngờ

Chị Trần Thị Tú Anh - hướng dẫn viên du lịch Công ty Cổ phần lữ hành Quốc tế Thái Sơn (TP Vinh, Nghệ An) là một trong 37 hướng dẫn viên tỉnh Nghệ An được nhận gói hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19 từ gói 26.000 tỷ đồng của Chính phủ.

"Khi Nghị quyết số 68 được ban hành đề cập hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được hỗ trợ, dù rất vui mừng nhưng tôi không dám tin, sợ nhỡ đâu lại "lên ti vi nhận" như người ta nói", chị Trần Thị Tú Anh tâm sự.

Trong thời gian nghỉ vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, hướng dẫn viên du lịch Mai Sơn Thảo đi tiếp thị cho một nhãn hàng.

Dưới sự hướng dẫn của Sở Du lịch Nghệ An và lãnh đạo công ty, chị Trần Thị Tú Anh đã hoàn thiện hồ sơ theo quy định, bao gồm bản sao thẻ hướng dẫn viên, hợp đồng với công ty, sổ bảo hiểm, đơn đề nghị hỗ trợ kèm ảnh thẻ nộp lên Sở Du lịch và chờ.

Do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp nên nữ hướng dẫn viên này được Sở Du lịch yêu cầu bổ sung số tài khoản ngân hàng để nhận hỗ trợ qua thẻ, hạn chế đi lại, tiếp xúc ngoài đường.

"Sau gần một tháng kể từ khi hoàn tất hồ sơ gửi đi, chiều 20/8, tôi nhận được khoản hỗ trợ 3.710.000 đồng. Không thể diễn tả được sự vui mừng lúc đó đâu, anh chị em hướng dẫn viên thi nhau lên nhóm khoe. Khoản hỗ trợ đến vào lúc mọi người đang khó khăn do phải ở nhà thực hiện quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên cực kỳ quý giá", chị Tú Anh vui mừng chia sẻ.

Cũng theo chị, mọi công đoạn từ khâu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến chi trả hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng của Sở Du lịch rất nhanh chóng, kịp thời.

Hoàn thành đợt một

Là hướng dẫn viên tự do, anh Mai Sơn Thảo (trú TP Vinh, Nghệ An) được hướng dẫn nộp thẻ hướng dẫn viên, đơn đề nghị hỗ trợ và bản photocopy thẻ hội viên Hội hướng dẫn viên du lịch Việt Nam có công chứng đến Chi hội Hướng dẫn viên du lịch tỉnh Nghệ An. Lãnh đạo Chi hội chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ và gửi lên Sở Du lịch thẩm định các điều kiện theo quy định.

Từ ngày 17/8, TP Vinh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch, công việc giới thiệu sản phẩm cho một nhãn hàng của anh Mai Sơn Thảo cũng phải tạm dừng do không thuộc danh mục hàng thiết yếu.

Theo lời anh Mai Sơn Thảo, những ngày này đang lo về tiền trọ và tiền ăn thế nào thì điện thoại kêu "ting ting" báo Sở Du lịch đã chuyển tiền hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68.

"Lên nhóm thì anh chị em đã khoe nhau tíu tít rồi. Trong thời buổi dịch giã, khó khăn chồng chất, nhưng với khoản tiền hỗ trợ này, chúng tôi bớt đi được một gánh lo", hướng dẫn viên du lịch Mai Sơn Thảo chia sẻ.

Được biết, ngày 23/8, thông tin từ Sở Du lịch Nghệ An, đơn vị vừa hoàn tất chi trả đợt một cho 37 hướng dẫn viên du lịch theo Nghị quyết 68/NQ-CP về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn trong đại dịch.

Sở Du lịch Nghệ An cũng đã gửi danh sách 47 hướng dẫn viên du lịch đủ điều kiện được nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội soát xét chuyển Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí trình UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Trao đổi với PV, ông Võ Hồng Sáng - Chủ tịch Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Nghệ An cho biết: "Đợt một có 8 hướng dẫn viên của công ty và 24 hội viên thuộc Chi hội đủ hồ sơ giấy tờ theo hướng dẫn. Hiện cả 32 người đã được nhận chi phí hỗ trợ trong gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ. Anh em rất phấn khởi".

Cũng theo vị Chủ tịch Chi hội này, hiện các hội viên còn lại đang tích cực hoàn thiện hồ sơ để thông qua Chi hội gửi lên Sở Du lịch để xem xét. Về phía Chi hội sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ về hồ sơ, thủ tục, các bước thực hiện để anh chị em hướng dẫn viên sớm được nhận gói hỗ trợ hết sức ý nghĩa này.

Hoàng Lam