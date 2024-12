Mức đóng bảo hiểm y tế mới áp dụng trong năm 2025

Trong năm 2025, các quy định về BHYT sẽ được áp dụng trong 2 giai đoạn khác nhau. Giai đoạn trước ngày 1/7/2025 áp dụng theo Luật BHYT hiện hành; tức là Luật BHXH năm 2008, được sửa đổi vào năm 2014 và bổ sung bởi một số luật khác.

Giai đoạn từ ngày 1/7/2025 trở đi áp dụng theo Luật số 51/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (gọi tắt là Luật BHYT năm 2024).

So với Luật BHYT năm 2014, Luật BHYT năm 2024 bổ sung nhiều nhóm tham gia BHYT. Do đó, quy định mức đóng BHYT theo Luật BHYT năm 2024 cũng có nhiều khác biệt so với mức đóng hiện hành.

Cụ thể, theo Điều 13 Luật BHYT năm 2024, mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT quy định như sau: