"Một triệu túi an sinh" - cầu nối yêu thương tới người dân gặp khó khăn

Dân trí TPHCM đang chuẩn bị "Một triệu túi an sinh" để trao tặng người dân gặp khó khăn trong đại dịch. Mỗi túi an sinh gồm gạo, rau củ, thuốc... đảm bảo đời sống cho người dân trong 7-15 ngày.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đánh giá cao mô hình "Một triệu túi an sinh" đến tay người nghèo, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Mô hình thiết thực, hợp lòng dân

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn TPHCM và các tỉnh phía Nam trong thời gian qua, nhiều người dân, người lao động đang gặp khó khăn, thiếu ăn do bị mất việc làm, mất thu nhập.

Ngày 15/8, tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã đánh giá cao mô hình "Một triệu túi an sinh" đến tay người nghèo, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Theo ông, đây là một mô hình thiết thực, đầy ý nghĩa nhân văn để đảm bảo đời sống an sinh cho người dân.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị các cấp, các ngành cùng hỗ trợ TPHCM và các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch thực hiện mô hình túi an sinh để người dân an tâm ở nhà phòng chống dịch.

"Tôi đã đề nghị và báo cáo Thủ tướng Chính phủ cần thúc đẩy sớm việc triển khai thực hiện "Một triệu túi an sinh", để người dân có cái ăn, không bị đói, từ đó an tâm ở trong nhà thực hiện biện pháp cách ly phòng, chống dịch. Túi an sinh này các hộ gia đình có thể sử dụng trong một tuần. Đề nghị các cấp, các ngành cùng hỗ trợ TPHCM và các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch thực hiện mô hình này, qua đó giúp người dân yên tâm thực hiện Chỉ thị 16 với phương châm "ai ở đâu, ở yên ở đó", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Tổ công tác của Bộ tại phía Nam đã trao những túi an sinh cho người dân khó khăn trên địa bàn (Ảnh: Hữu Khoa).

Để cụ thể hóa mô hình trên, trong tối cùng ngày, Tổ công tác đặc biệt của Bộ LĐ-TB&XH tại phía Nam, đã đến trao tặng túi an sinh cho những lao động thất nghiệp, người lang thang, cơ nhỡ tại TPHCM.

"Giữa lúc dịch thế này nhận được sự quan tâm của Bộ LĐ-TB&XH khiến tôi xúc động. Túi quà này có thể giúp tôi không phải lo cái ăn trong mấy ngày. Mong rằng sẽ có nhiều người nghèo như tôi nhận được túi an sinh để bớt khó khăn hơn", bà Nguyễn Thị Hai (ngụ TPHCM) nghẹn ngào chia sẻ.

Những gói an sinh sẽ giúp người dân không lo thiếu ăn những ngày giãn cách (Ảnh: Hữu Khoa).

Bà Nguyễn Thị Thủy (59 tuổi, ngụ TPHCM) mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai cũng bất ngờ khi nhận được túi an sinh. Gần 2 tháng nay, cuộc sống của bà rất khó khăn vì không có ve chai để nhặt. Nhờ túi quà được nhận hôm nay, bà và người chồng mắc bệnh lao sẽ yên tâm ở nhà chống dịch trong tuần tới.

Theo ông Phạm Anh Thắng, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH tại TPHCM cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Tổ công tác của Bộ đã trực tiếp khảo sát và trao túi an sinh tới những lao động thất nghiệp, người lang thang cơ nhỡ trên địa bàn TPHCM. Thời gian tới, việc trao túi an sinh của Bộ sẽ tiếp tục đến với người dân, người lao động mất việc làm, gặp khó khăn tại các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố".

Theo ông Phạm Anh Thắng (bìa phải), Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH, thời gian tới, việc trao túi an sinh của Bộ sẽ tiếp tục được đưa đến người dân (Ảnh: Hữu Khoa).

Theo ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, "Một triệu túi an sinh" là nỗ lực của thành phố để người dân duy trì cuộc sống từ 3-7 ngày, sau đó tiếp tục điều chỉnh. Mô hình đã được tham vấn bởi chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia y tế.

Trước mắt, thành phố cố gắng chuẩn bị một triệu túi để hỗ trợ người dân. Trung tâm an sinh sẽ điều phối, ghi nhận nhu cầu, phối hợp với các quận huyện thực hiện.

TPHCM sẽ đến từng nhà người dân gặp khó khăn để trao túi an sinh (Ảnh: Hữu Khoa).

Sẽ đến từng nhà trao cho người dân

Chia sẻ cụ thể về mô hình "Một triệu túi an sinh", Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM - Lê Minh Tấn, cho rằng đây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn, nhân bản. Việc triển khai túi an sinh trong thời điểm này rất cần thiết và hợp lòng dân.

Các túi an sinh được chuẩn bị theo thời gian 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, 30 ngày để qua mốc 15/9, sau đó tùy vào điều kiện giãn cách, hoàn cảnh người dân, thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện.

"Không giới hạn thời gian và không giới hạn số lượng một triệu, 2 triệu... hay bao nhiêu túi. Còn người dân khó khăn, thành phố sẽ còn hỗ trợ", Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM khẳng định.

Không chỉ dừng lại ở gói an sinh, TPHCM đang cấp tốc triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 đợt 2. Hiện nay, hơn 80% người dân trong danh sách đã được hỗ trợ.

TPHCM đang giải ngân đợt 2 hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì dịch Covid-19.

Ông Lê Minh Tấn nhấn mạnh, những người dân khó khăn chưa nhận được hỗ trợ cần lên phường, xã để được giải quyết. Những người đủ điều kiện mà chưa nhận hỗ trợ đợt một, sẽ được nhận gộp cả 2 đợt trong một lần.

Túi an sinh cần được nhân rộng Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Bộ tại phía Nam, túi an sinh là một trong những giải pháp hữu hiệu để đảm bảo an sinh xã hội cho người dân đang gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội. "Cùng với những giải pháp hỗ trợ khác như triển khai Nghị quyết 68, người dân sẽ được ổn định đời sống trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát. Đây là một chương trình ý nghĩa, nhân văn và thiết thực", Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi chia sẻ. Theo Thứ trưởng, để chương trình túi an sinh phát huy hiệu quả hơn nữa cần có sự chung tay, góp sức của cộng đồng, các đoàn thể trong xã hội. Công tác tổ chức, điều phối mô hình cần hết sức linh hoạt, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu. "Hy vọng mô hình túi an sinh sẽ trở thành phong trào rộng lớn để người dân không ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nơi ở" - Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi mong muốn.

Xuân Hinh