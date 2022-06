Một lao động bị nợ hơn 1,1 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An vừa công khai danh sách các đơn vị, doanh nghiệp có số tiền nợ bảo hiểm lớn, từ 3 tháng trở lên. Cụ thể, tính đến tháng 6/2022, toàn tỉnh có 798 đơn vị nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, thấp nhất từ 5,6 triệu đồng, cao nhất hơn 7 tỷ đồng.

Tính đến đầu tháng 6/2022, Công ty Cổ phần bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An đang nợ 4 lao động số tiền bảo hiểm gần 1,5 tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách có số nợ bảo hiểm lớn là Công ty cổ phần Nam Thuận Nghệ An, địa chỉ tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc này đang nợ 5 tháng bảo hiểm của 1.467 người lao động với số tiền trên 7,3 tỷ đồng. Đây cũng là doanh nghiệp có số người lao động bị nợ đóng các khoản bảo hiểm lớn nhất.

Đứng thứ 2 trong danh sách các đơn vị có số nợ bảo hiểm lớn là Công ty Cổ phần 442 (đóng tại thành phố Vinh), hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Tính đến tháng 6/2022, doanh nghiệp này đang nợ gần 3,7 tỷ đồng tiền bảo hiểm của 135 lao động trong thời gian 18 tháng.

Người lao động bị nợ bảo hiểm nhiều nhất là một lao động thuộc Xí nghiệp gạch Tuynel Đô Lương (huyện Đô Lương, Nghệ An). Cụ thể, lao động này đã bị nợ 76 tháng bảo hiểm với số tiền 1,15 tỷ đồng. 4 lao động thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An bị nợ 41 tháng bảo hiểm, số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cũng ghi nhận sự nỗ lực của một số doanh nghiệp trong việc hoàn thành một phần trách nhiệm đóng nộp các khoản bảo hiểm còn thiếu của người lao động. Cụ thể như Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình, đóng tại thành phố Vinh, đầu tháng 6/2022 đã nộp 500 triệu đồng trong tổng số hơn 2,3 tỷ đồng bảo hiểm còn nợ trong 5 tháng của 315 lao động.

Trường mầm non tư thục Hưng Phúc, thành phố Vinh tính đến hết tháng 5/2022, nợ gần 300 triệu đồng tiền bảo hiểm trong 8 tháng của 55 lao động nhưng đầu tháng 6 đã đóng 227 triệu đồng, hiện chỉ còn nợ gần 70 triệu đồng. Công ty Cổ phần vận tải Công nghệ và dịch vụ Mai Linh Nghệ An đóng 120 triệu đồng trên tổng số hơn 500 triệu đồng nợ bảo hiểm của 50 lao động.

Một số đơn vị đóng từ 5-90 triệu đồng tiền bảo hiểm trong đầu tháng 6, tuy nhiên chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số đơn vị đang nợ bảo hiểm.