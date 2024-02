Mẹ bầu "bụng to vượt mặt" vẫn đi bốc vác kiếm tiền sinh nở

Mới đây mạng xã hội lan truyền hình ảnh người phụ nữ mang thai gần tới ngày sinh nhưng vẫn đi làm công việc bốc vác để mưu sinh khiến nhiều người không khỏi thương xót.

Cụ thể, người phụ nữ dù bụng bầu lớn vẫn bốc vác những bao tải hàng hóa rất nặng. Thậm chí có những lúc người phụ nữ còn vác 2 bao cùng lúc rồi lại trèo lên xe tải để dỡ hàng. Chị luôn tay luôn chân làm việc nặng khi cơ thể đã nặng nề vì thai nghén.

Mẹ bầu "bụng vượt mặt" vẫn đi bốc vác thuê kiếm tiền nuôi con (Clip: Hoàng Văn Khánh).

Khuôn mặt người phụ nữ hốc hác, lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng chị vẫn tiếp tục công việc khiến ai nấy đều thương xót.

Đoạn clip sau khi được đăng tải nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Chứng kiến người phụ nữ với bụng bầu vượt mặt mà vẫn làm công việc vừa nặng nhọc vừa nguy hiểm, nhiều người mong muốn được giúp đỡ.

Bên cạnh những lời chúc sức khỏe, an ủi động viên người phụ nữ, không ít người lên tiếng chê trách người chồng để vợ bụng mang dạ chửa oằn mình làm công việc bốc vác. Luồng ý kiến khác băn khoăn với việc người chủ sử dụng thuê lao động nữ đang mang thai làm công việc nặng nhọc vậy.

Được biết, người đăng tải clip là anh Hoàng Văn Khánh (33 tuổi, trú tại TP Cao Bằng). Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Khánh cho biết, người phụ nữ trong đoạn clip gây sốt mạng xã hội này có tên là D. (30 tuổi, cùng trú tại TP Cao Bằng).

"Là người ở cùng địa phương nên tôi biết hoàn cảnh khó khăn gia đình chị D. Hai vợ chồng không có việc làm ổn định, là lao động tự do ai thuê gì làm đó. Do đó, mỗi khi có việc tôi đều gọi chồng của D. đến làm. Tôi bất ngờ vì D. đi theo phụ chồng kiếm tiền. Tôi ra sức can ngăn vì thấy cô ấy đang mang thai những tháng cuối, bụng to nhưng không được, cô ấy cương quyết xin làm", anh Khánh chia sẻ.

Dù đã ở tháng thứ 8 của thai kỳ, hằng ngày chị D. vẫn cùng chồng đi bốc vác kiếm tiền nuôi con (Ảnh: Cắt từ clip).

Anh Khánh cho biết thêm, hiện giá thuê nhân công bốc vác ở Cao Bằng là 40.000 đồng/tấn hàng. Để kiếm được 400.000 - 500.000 đồng, vợ chồng chị D. phải bốc trên 10 tấn hàng. Tuy nhiên không phải ngày nào cặp đôi cũng có thu nhập đều như vậy.

Chia sẻ về việc đưa những hình ảnh này lên mạng xã hội, người đàn ông 30 tuổi cho biết, anh đăng vì thấy đôi vợ chồng chịu khó, chăm chỉ làm việc, thấy thương cảm và nể phục. Không ngờ đoạn clip nhận được sự quan tâm của nhiều người tới vậy.

"Tôi đăng clip không phải mục đích câu view hay kêu gọi từ thiện. Thấy nhiều người bình luận ngỏ ý muốn giúp đỡ chị D., tôi thấy mừng nhưng đến hôm nay tôi phải khóa hết bình luận vì phát hiện có nhiều tài khoản lợi dụng việc này để kêu gọi, kiếm tiền bất chính", anh Khánh nói.

Chị H.T.D. - nhân vật trong đoạn clip lấy nước mắt cộng đồng mạng - cho biết hiện chị đã ở tháng thứ 8 của thai kỳ. Dù biết lao động nặng khi mang thai có thể rủi ro, nguy hiểm, đặc biệt vào những tháng cuối thai kỳ nhưng vì muốn phụ giúp chồng kiếm tiền, chuẩn bị cho đứa con nhỏ sắp chào đời, chị không ngại làm bất cứ công việc gì.

"Một mình chồng đi làm nuôi 3 mẹ con rất vất vả nên tôi cũng cố gắng cùng làm để có thêm đồng ra đồng vào, thêm được chừng nào đỡ vất vả chừng ấy. Những tháng cuối này bụng to đi làm có vất vả, mệt hơn nhưng làm suốt từ khi mang thai đến giờ nên tôi vẫn đảm đương được", chị Diễm bày tỏ.