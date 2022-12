Mang giáng sinh đến với trẻ em khuyết tật

Nhân dịp lễ Giáng sinh, Thường trực Hội Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An và Hội phụ nữ khối An ninh đã đến thăm, tặng quà trẻ mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật Bêtania, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Lâm Bích, Trung tâm khuyết tật 19/3, do các nữ tu nuôi dưỡng.

Để các nữ tu, các em nhỏ khuyết tật tại trung tâm có một mùa giáng sinh ấm áp, an lành, Thượng tá Nguyễn Việt Hà cùng đoàn công tác đã trao tặng những món quà, đồng thời động viên, chia sẻ với những khó khăn, vất vả, ghi nhận những cố gắng của các nữ tu tại Trung tâm.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An thăm, tặng quà các em nhỏ khuyết tật, mồ côi tại Trung tâm 19/3 (Ảnh: Phan Tuyết).

Được biết, Trung tâm Thánh Giuse 19/3, được thành lập vào ngày 19/3/2001, có 25 chị em nuôi dưỡng, chăm sóc các em khuyết tật, mồ côi bị bỏ rơi, thu nhặt các bào thai nhi bị nạo phá tại các bệnh viện đem về chôn cất tại nghĩa trang trung tâm.

Các em nhỏ khuyết tật vui mừng khi được nhận những món quà nhân dịp giáng sinh mới (Ảnh: Phan Tuyết).

Để có thêm thu nhập nuôi dưỡng trẻ nhỏ, ngoài việc chăm sóc, các nữ tu còn làm nhiều việc như: Thêu may áo lễ, làm hoa trang trí, bán sách và photocopy.

Chiều ngày 23/12, nhóm tình nguyện Anh em bao đồng cùng các nhà hảo tâm đã đến Trung tâm khuyết tật - neo đơn 1/5, tại xóm 10 mới (xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để thăm và tặng quà cho các cháu nhân dịp Giáng sinh.

Để các cháu nhỏ và người già neo đơn được cảm nhận mùa giáng sinh ấm áp, nhóm Anh em bao đồng đã đóng làm ông già Noel đến thăm, tặng quà.

Những món quà nhỏ nhưng là niềm động viên, an ủi đối với các em nhỏ khuyết tật và những cụ già neo đơn trong trung tâm.