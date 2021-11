Lao động mất việc làm, trú ngụ trong ống cống dưới trời giá rét đầu đông

Nhiều hàng quán đóng cửa do dịch Covid-19, những người lao động tự do mất việc làm trụ lại Hà Nội tìm đến các ống cống nằm tại tuyến đường đang tạm dừng thi công gần bến xe Mỹ Đình trú ngụ.

Tối ngày 25/11, một nhóm người lao động tự do bị mất việc làm do dịch Covid-19 nằm, ngồi co ro trong những ống cống bỏ hoang lâu ngày tại tuyến đường mới đang tạm dừng thi công (gần bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đây cũng là "căn nhà" của họ suốt nhiều ngày qua. Dưới thời tiết lạnh của giao mùa, nhóm người này chỉ dùng tấm bìa giấy che tạm trước những cơn gió lạnh giá đầu đông.

Những ống cống để trên vỉa hè của tuyến đường mới đang tạm dừng thi công hướng ra Phạm Hùng, là nơi ở trong nhiều ngày qua của 4 người dân ngoại tỉnh, thiếu việc làm

Ống cống hình chữ nhật, rộng dài chừng 1 mét rưỡi, chiều rộng khoảng 1 mét, được ốp 8 tấm lại với nhau và là nơi ngủ của 4 người lao động tự do mất việc làm

Khu vực này cũng rất ít người qua lại vào ban đêm

Đang cùng em trai đốt lửa sưởi ấm, anh Nguyễn Hữu Hải (18 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết thời điểm hiện tại quán bia nơi anh làm việc bị đóng cửa và anh đành cùng em trai tìm nơi ở tạm, chờ tìm việc làm mới

"Tôi cùng em trai chuyển qua khu có ống cống này được tròn một tuần. Trước đó, do không có nhiều chăn nên phải gắng chịu rét, nhưng 2 hôm trở lại đây đã được ngủ ấm hơn vì được một số người đi qua đường tặng. Hiện giờ điện thoại cũng không còn do bị mất trộm khi đang ngủ nên tìm được việc cũng khó"- anh Hải chia sẻ

Theo anh Hải đây là mẩu giấy có ghi thông tin và số điện thoại nơi nhận anh vào làm bảo vệ ở khu vực huyện Ưng Hòa. "Xuống đó chúng tôi sẽ làm bảo vệ. Dù mất quãng đường khá xa để xuống được đó nhưng có việc làm là tôi và em trai mừng lắm rồi. Đến trưa ngày 26-11, tôi sẽ cùng em trai mình di chuyển xuống đó. Còn hai người ở cùng tôi sẽ ở lại đây"- anh Hải nói

Nhiều người dân đi qua đường thấy hoàn cảnh nên đã tặng những chiếc chăn ấm

Một số đồ vật có giá trị của những người ngủ tại ống cống này cũng đã bị trộm mất

Những tấm bìa giấy được những người ở đây che tạm, tránh những con gió lạnh lùa vào

Theo Ngô Nhung

Vietnamnet