Không có giấy phép kinh doanh có được hỗ trợ khó khăn?

Tôi kinh doanh tự do, do dịch Covid-19 nên không thể buôn bán. Tôi đã xin hỗ trợ nhưng không được giải quyết vì không có giấy phép kinh doanh. Vậy, tôi cần làm thủ tục gì để được nhận trợ cấp?

Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An trả lời như sau:

Theo Điều 35 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19:

Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế; Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19".

Theo trình bày, ông không có giấy phép kinh doanh, như vậy không thuộc đối tượng được hỗ trợ đối với hộ kinh doanh.

Căn cứ Điều 1 Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Long An về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Long An, quy định:

- Đối tượng hỗ trợ: "Người lao động làm một trong các loại công việc sau: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách (xe truyền thống), xe xích lô; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ); bán lẻ vé số lưu động và một số công việc đặc thù khác thuộc các lĩnh vực, ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND cấp huyện".

- Điều kiện hỗ trợ: "Người lao động tự do được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau: Bị mất việc làm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND cấp huyện; Đang cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Cư trú".

Như vậy, tùy tình hình thực tế của địa phương mà UBND cấp huyện sẽ quyết định cụ thể công việc đặc thù thuộc các lĩnh vực, ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động để xem xét hỗ trợ.

Do ông Nguyễn Hữu Vinh không nêu rõ là buôn bán lĩnh vực gì, do đó trên cơ sở đối tượng và điều kiện hỗ trợ cho lao động tự do đã nêu, đề nghị ông liên hệ với UBND cấp xã nơi cư trú để được giải quyết. Nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đức Hòa theo số điện thoại 02723 814 651; 02723 813 504.

Theo Chinhphu.vn