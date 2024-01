Khẩn trương chi trả trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH vừa có công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức chi trả trợ cấp an sinh xã hội cho người dân qua tài khoản ngân hàng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và cả năm 2024.

Công điện nêu rõ, tại cuộc họp thúc đẩy chuyển đối số vào cuối năm 2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sớm thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội cho người dân qua ngân hàng.

Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các địa phương khẩn trương chi trả trợ cấp an sinh xã hội cho người dân qua ngân hàng (Ảnh: Gia Đoàn).

Do đó, để đảm bảo công tác chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính xác, nhanh chóng, thuận tiện, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các địa phương quán triệt, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc địa bàn thực hiện công tác chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đã có tài khoản trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cùng với đó, lãnh đạo các tỉnh phải chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH phối hợp, hướng dẫn các đơn vị thuộc ngành LĐ-TB&XH cùng với lực lượng công an tại địa phương rà soát, làm sạch dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng người có công với cách mạng để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mục đích, làm nguồn phục vụ công tác chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách.

Các tỉnh cũng được giao chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội tự nguyện mở tài khoản ngân hàng. Phấn đấu hết năm 2024, tỉ lệ đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội có tài khoản đạt tối thiểu 30% trên tổng số đối tượng thuộc địa phương quản lý.