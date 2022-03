Huyện đảo Lý Sơn rơi vào danh sách vùng đặc biệt khó khăn

Huyện đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi cách đất liền khoảng 15 hải lý với dân số khoảng 22.000 người. Trước năm 2020, đảo Lý Sơn có 3 xã gồm: An Vĩnh, An Hải, An Bình. Những xã này nằm trong danh sách các xã đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, năm 2020, Lý Sơn xóa bỏ các đơn vị hành chính cấp xã nên các chính sách ưu đãi cũng không còn.

Theo bà Phạm Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tuy ngành du lịch tại đây có phát triển nhưng huyện đảo còn rất nhiều khó khăn. Người dân phải đối mặt với tình trạng nước ngọt khan hiếm; hàng hóa, lương thực đều phải chuyển từ đất liền ra nên giá cả cao. Mùa mưa bão, huyện đảo thường xuyên bị cô lập với đất liền.

Việc đưa huyện đảo Lý Sơn vào diện đặc biệt khó khăn, địa phương sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi; cán bộ, công chức, giáo viên có thêm phụ cấp; học sinh được cộng điểm khi thi, xét tuyển. Huyện đảo cũng được ưu tiên đầu tư về hạ tầng, giao thông... để kích thích phát triển kinh tế xã hội.

Đảo Lý Sơn, nhìn từ trên cao.

Quyết định được Thủ tướng phê duyệt trên cơ sở tờ trình hồi tháng 2/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi gửi Bộ LĐ-TB&XH xem xét để đề nghị lãnh đạo Chính phủ đưa Lý Sơn vào danh sách vùng thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Trên cơ sở đề nghị của Bộ LĐ-TB&XH, ngày 15/3, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định đưa Lý Sơn vào danh sách 74 huyện nghèo và 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025.