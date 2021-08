Dân trí Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến hỗ trợ 125.000 người lao động, đối tượng yếu thế trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 số tiền 345 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, công tác triển khai Nghị quyết 68, Quyết định 23 của Chính phủ và Quyết định số 1896/QĐ-UBND trên địa bàn đang gặp khó khăn vì thiếu nhân lực hỗ trợ. Hầu hết người dân đang thực hiện giãn cách hoặc phong tỏa nên cán bộ cơ sở cũng khó tiếp cận để hoàn thiện thủ tục.

Đến nay, BHXH tỉnh đã thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho hơn 5.600 doanh nghiệp với hơn 166.000 lao động số tiền 78,6 tỷ đồng, thời gian hỗ trợ từ tháng 7/2021 - 6/2022.

Hơn 400 lao động được tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất; 354 lao động được hỗ trợ do bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương với số tiền 1,4 tỷ đồng.

Hơn 38.000 người lao động, gia đình chính sách, hộ nghèo, đã nhận hỗ trợ (Ảnh minh họa).

UBND tỉnh đã phê duyệt cho 388 hộ kinh doanh với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ là 1,1 tỷ đồng; phê duyệt hỗ trợ 27 đạo diễn nghệ thuật, diễn viên giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV, hướng dẫn viên du lịch số tiền hơn 100 triệu đồng.

Trong số hơn 50.000 lao động tự do được phê duyệt hỗ trợ 59 tỷ đồng, tỉnh cũng đã hỗ trợ cho hơn 38.000 lao động. Trong đó, 3.600 người bán vé số được hỗ trợ 2,7 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết tỉnh; còn lại 26 trường hợp tại thị xã Phú Mỹ chưa được hỗ trợ do người lao động về quê.

UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho trường hợp phải cách ly y tế (F1): 541 người với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ là 927,840 triệu đồng. 12 doanh nghiệp có nhu cầu vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất với khoảng 679 lao động đã được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục.

Đặc biệt, Bà Rịa - Vũng Tàu đã chi hỗ trợ hơn 3.000 người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 5,1 tỷ đồng.

Để việc triển khai hỗ trợ hiệu quả hơn, Sở LĐ-TB&XH đề xuất UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ nới lỏng điều kiện đối với các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương, ngừng việc không hưởng lương, chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cụ thể, mặc dù có nhiều lao động phải ngừng việc nhưng không được hỗ trợ do điều kiện hưởng phải thuộc trường hợp cách ly y tế hoặc trong khu vực phong tỏa. Do vậy, Sở đề nghị bổ sung thêm điều kiện ngừng việc "do yêu cầu của cơ quan nhà nước thẩm quyền", để người lao động ngừng việc được hỗ trợ.

Sở kiến nghị có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khi thực hiện phương án vừa sản xuất, vừa phòng chống dịch, như: vay vốn sản xuất; tư vấn, hỗ trợ kinh phí thực hiện phương án chống dịch; hỗ trợ test phát hiện và tiêm vắc xin.

Xuân Hinh