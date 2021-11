Hơn 2.000 trẻ em được học kỹ năng an toàn trong môi trường nước

Dân trí Qua dự án Bloomberg, 2.000 trẻ em tại Quảng Bình đã được học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, 300 trẻ em được học bơi an toàn, 1.560 phụ huynh, giáo viên được tập huấn phòng chống đuối nước.

Nỗi lo từ đuối nước

Quảng Bình là tỉnh ven biển miền Trung, có hệ thống sông ngòi khá dày đặc, có khí hậu nắng nóng vào mùa hè và thường xuyên lũ lụt vào mùa mưa. Chính điều này khiến cho trẻ em luôn có nhiều nguy cơ gặp rủi ro.

Tại Quảng Bình đã xảy ra không ít vụ tai nạn đuối nước thương tâm (Ảnh: Tiến Thành).

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Quảng Bình, trung bình mỗi năm địa phương này có khoảng 20 trẻ em tử vong do đuối nước, trở thành nỗi ám ảnh của các gia đình và toàn xã hội.

Từ năm 2015 đến tháng 5/2021, số trẻ em bị tai nạn đuối nước tại Quảng Bình tăng khá nhiều. Năm 2015, toàn tỉnh có 17 em tử vong do đuối nước, năm 2016 có 36 em, năm 2017 có 32 em, năm 2018 có 18 em, năm 2019 có 41 em, năm 2020 có 26 em và từ đầu năm 2021 đến nay đã khoảng 20 em tử vong vì đuối nước.

Trước thực trạng trên, tỉnh Quảng Bình cũng đã triển khai nhiều giải pháp để truyền thông, giáo dục, thay đổi hành vi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Tai nạn đuối nước đã cướp đi sinh mạng của nhiều em nhỏ (Ảnh: Tiến Thành).

Theo ông Trịnh Đình Dương, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình, tai nạn đuối nước ở trẻ em có nhiều nguyên nhân, nhưng qua thống kê các trường hợp tử vong thì chủ yếu do các nguyên nhân cơ bản như: thiếu sự quan tâm, giám sát của gia đình, nhà trường, cộng đồng và xã hội.

Các em chưa thực sự ý thức về sự nguy hiểm của việc tắm biển, sông, suối; mặt khác, hệ thống biển báo, cảnh báo nguy hiểm ở các khu vực có nguy cơ cao xảy ra đuối nước chưa được các địa phương, cơ sở quan tâm đúng mức; trong khi đó, địa hình của tỉnh Quảng Bình có nhiều ao, hồ, sông, suối; khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài.

Tai nạn đuối nước thường tập trung tại một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn, có nhiều sông suối, thiếu các điểm vui chơi giải trí, hồ bơi cho trẻ em, học sinh, như các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch… Số lượng bể bơi kiên cố đạt chuẩn của tỉnh còn rất hạn chế.

Nỗ lực giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em

Tình trạng tai nạn đuối nước ở trẻ em ngày càng gia tăng về số vụ lẫn số người chết. Nỗi đau, mất mát do mãi là nỗi ám ảnh, khó có thể xoa dịu theo thời gian và không có gì bù đắp được. Để không phải chứng kiến những vụ tai nạn sông nước thương tâm đối với trẻ em rất cần sự chung tay của toàn xã hội.

Một buổi tập huấn, nâng cao kiến thức phòng chống đuối nước cho các em nhỏ (Ảnh: Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình).

Quảng Bình là một trong số các tỉnh đã nhận được hỗ trợ từ dự án "Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam" do Quỹ từ thiện Bloomberg của Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu (GHAI) và Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH).

Sau 2 năm triển khai, Ban điều phối dự án phòng chống đuối nước trẻ em từ tỉnh, huyện và 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bố Trạch được hưởng lợi từ dự án đã phát huy vai trò, trách nhiệm và mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo đó, các cấp, ngành và tổ chức đoàn thể các xã thực hiện dự án đã phối hợp một cách đồng bộ và tổ chức vận động nhân dân trên địa bàn cùng tham gia thực hiện tốt các nội dung kế hoạch của dự án đặt ra.

Tại Quảng Bình đã có 2.000 trẻ em được học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, 300 trẻ em được học bơi an toàn (Ảnh: Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình).

Trong đó đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật về trẻ em và phòng, chống đuối nước; tổ chức các lớp học bơi, hướng dẫn kỹ năng an toàn cho trẻ em trong môi trường nước; mô hình ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em; cắm biển cảnh báo, biển cấm; xây dựng bể bơi an toàn, tổ chức dạy bơi cho trẻ em…

Thông qua dự án của Quỹ từ thiện Bloomberg, tại Quảng Bình đã có 2.000 trẻ em được học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, 300 trẻ em được học bơi an toàn, 1.560 phụ huynh và giáo viên được tập huấn phòng chống đuối nước…

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi hướng dẫn phòng chống tai nạn đuối nước cũng đã được Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình phối hợp với các địa phương triển khai một cách tích cực, hiệu quả.

Theo ông Trịnh Đình Dương, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình, dự án do Quỹ từ thiện Bloomberg tài trợ đã góp phần không nhỏ vào công tác phòng chống, giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em tại địa phương này.

Học bơi và nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em và phụ huynh sẽ giảm thiểu được những vụ việc đáng tiếc (Ảnh: H.T).

Được biết, do tình hình dịch Covid-19 tại Quảng Bình diễn biến phức tạp nên trong năm 2021, các hoạt động phòng chống đuối nước ở trẻ em có tập trung đông người vẫn chưa thể triển khai. Tuy nhiên Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình cũng đã phối hợp với các đơn vị tích cực làm tốt các hoạt động tuyên truyền, cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm để giảm thiểu tối đa tai nạn đuối nước.

Trong thời gian tới, chính quyền địa phương tại Quảng Bình cũng sẽ tiếp tục rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực hồ ao, sông ngòi… nguy hiểm để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em đến từng trường học, lớp học, thôn, xóm, bản, làng; vận động gia đình thường xuyên quan tâm, trông giữ, giám sát trẻ, tránh nguy cơ đuối nước.

