Gói cơm nắm muối vừng nguội ngắt và đứa trẻ chán học ở "thủ phủ ma túy"

Cú buôn nợ ma túy của 2 người cha

Từ sáng sớm, chị Xồng Thị Bầu (42 tuổi, trú xã Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ An) cùng gia đình đã có mặt tại cổng trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

Từ bản Pà Khốm, để đến kịp phiên tòa sáng 6/5, mẹ con chị Bầu phải rời nhà từ sớm, vượt một chặng xe khách hơn 200km. Hôm nay, Và Bá Tủa (34 tuổi, chồng của Bầu) bị đưa ra xét xử trong một vụ án ma túy cùng người đồng phạm Thò Bá Phó (34 tuổi).

Bầu và 2 cậu con trai nép vào bờ tường rào, tránh cơn mưa mùa hạ bất chợt đổ xuống, đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm ra đường, chờ xe chở chồng tới tòa. Chiếc xe thùng xuyên màn mưa lao tới, Bầu vội vã kéo 2 con chạy theo.

Bị cáo Và Bá Tủa tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Hoàng Lam).

Khi tới phòng xử, thấy chồng, Bầu chạy tới, òa lên khóc nhưng bị yêu cầu lùi lại phía sau, mang toàn bộ tư trang ra ngoài hàng lang cất. 2 con của Bầu chưa đủ 16 tuổi, cũng bị mời khỏi phòng xét xử để tòa án làm việc.

Tiếng thút thít im bặt khi Hội đồng xét xử bước vào.

Theo cáo trạng, cuối tháng 3/2023, một người đàn ông ở Tương Dương (Nghệ An), gọi điện đặt hàng Tủa 30 gói hồng phiến cùng 1/2 bánh heroin.

Ngày 27/3, có người đàn ông giới thiệu là người huyện Tương Dương gọi điện cho Và Bá Tủa hẹn đến nhà, hỏi mua 30 gói hồng phiến và nửa bánh heroin, giá 125 triệu đồng. Người này cho Tủa ứng trước 25 triệu đồng để tìm hàng.

Tủa gọi điện cho Thò Bá Pó để đặt hàng. Khoảng 10 ngày sau, Pó tìm được một người Lào, đồng ý bán ma túy theo yêu cầu của Tủa với giá 78 triệu đồng nhưng cho nợ, lúc nào bán xong thì thanh toán.

Khi biết Pó đã mua được ma túy, Tủa gọi điện cho khách thông báo, thống nhất thời gian, địa điểm giao dịch. Ngày 3/4/2023, Pó chở Tủa đến bản Chà Lâng (xã Hữu Khuông, Tương Dương) để giao ma túy. Khi Và Bá Tủa vừa mở cốp xe máy lấy ma túy giao cho khách thì bị công an ập vào bắt giữ.

Lợi dụng sự hỗn loạn và địa hình hiểm trở, Thò Bá Pó nhanh chân chạy vào rừng. Ngày 16/1 vừa qua, Pó bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Cơ quan chức năng xác định, Và Bá Tủa và Thò Bá Pó phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi mua bán trái phép hơn 760g ma túy.

Đứa trẻ chán học ở thủ phủ ma túy

Trong khi tòa xét xử, 2 con trai của Và Bá Tủa lấp ló ở cửa nhìn vào. Hơn 1 năm nay chúng không được gặp bố. Cậu bé Và Bá C. (13 tuổi, con trai bị cáo Tủa) kể, nhà C. có 3 chị em. Chị gái 15 tuổi, đã lấy chồng và vào miền Nam làm công nhân. C. đang học lớp 7, cậu em út học lớp 5.

Hôm nay C. vui vì được xuống thành phố gặp bố, vả lại được nghỉ học một cách "chính đáng". "Mẹ nói phải học nhưng cháu không thích đi học. Lúc nào cháu cũng nghĩ đến chuyện bỏ học", cậu bé thật thà nói.

Cậu bé Và Bá C. (áo trắng) và em trai (áo đen) từ hành lang ngó vào tòa án, nơi bố đang bị xét xử với tội danh Mua bán trái phép chất ma túy (Ảnh: Hoàng Lam).

"Bỏ học sớm thế thì cháu làm gì? Lấy vợ à?", tôi hỏi. Cậu bé người Mông với mái tóc chẻ, cười ngượng nghịu: "Cháu không biết. Cháu đợi bố về mới lấy vợ". "Thế cháu có biết bố bao lâu nữa mới về không?" - tôi hỏi, Và Bá C. lắc đầu, mắt vẫn dõi vào phía bục khai báo, nơi bố đang đứng nghe tòa luận tội.

Hội đồng xét xử nhận định, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố Và Bá Tủa, Thò Bá Pó tội Mua bán trái phép chất ma túy là đúng người, đúng tội. Trong vụ án này 2 bị cáo giữ vai trò ngang nhau, do đó, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt mỗi bị cáo 20 năm tù.

Tòa tuyên án, 2 bị cáo được dẫn giải trở về trại giam. Xồng Thị Bầu vội vã ra hành lang, xách ba lô chạy theo. Xuống giữa sân, Bầu mở ba lô, lôi ra một túi bóng, trong túi bóng là một nắm cơm nguội ngắt, một gói muối vừng và 3 chiếc bánh chưng nhỏ chị hì hụi làm cả đêm qua để "tiếp tế" cho chồng.

Xồng Thị Bầu và chiếc ba lô chứa vắt cơm nắm nguội ngắt, muối vừng và 3 chiếc bánh chưng nhỏ mang xuống "tiếp tế" cho chồng cùng con trai rời tòa án khi phiên xử kết thúc (Ảnh: Hoàng Lam).

Khi biết quy định của trại giam không cho phép bị cáo nhận hàng lưu ký tại phiên tòa, Bầu ngần ngại một lúc rồi cất túi bóng vào ba lô. Cô bảo, phải về kẻo lỡ mất chuyến xe, không thể đợi đến chiều vào trại gửi cho chồng. Nắm cơm nguội ấy là bữa trưa của mẹ con cô để vượt chặng đường dài về với bản làng...

Tri Lễ được xem là điểm nóng ma túy của tỉnh Nghệ An. Ở đây, những đứa trẻ có bố hoặc mẹ đi tù như C. vốn chẳng lạ lẫm gì. Và những đứa trẻ có bố, mẹ đi tù vì ma túy nghỉ học giữa chừng cũng chẳng còn là chuyện lạ.

Vắng cha, đối mặt với bữa ăn chỉ có cơm nắm, vắt xôi và ít muối vừng, cùng nỗi "chán học" thường trực, liệu sự học của cậu bé người Mông này còn kéo dài được đến bao lâu?.