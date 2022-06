Giảm thiểu, tiến tới xóa bỏ lao động trẻ em

84% lao động trẻ em tại Việt Nam tập trung ở vùng nông thôn.

Đây là thông tin được đưa ra trong Hội thảo tập huấn báo chí, truyền thông về bảo vệ trẻ em, phòng, chống lao động trẻ em ngày 7/6 tại TPHCM do Cục trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức. Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng cục Trẻ em ; ông Nguyễn Trọng Vũ Bình - Quản lý khu vực phía Nam - Tổ chức cứu trợ trẻ em SCI; bà Mai Thị Ngọc Mai - Chủ tịch Hội bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM...

Theo số liệu thống kê tính đến năm 2018, Việt Nam có hơn 1 triệu lao động trẻ em trong đó lao động trẻ em nặng nhọc chiếm khoảng 1 nửa. Kết quả điều tra quốc gia về lao động trẻ em cho thấy tỷ lệ trẻ em tham gia làm việc đã giảm từ 15,5% năm 2012 xuống còn 9,1% năm 2018. Tỷ lệ lao động trẻ em tại Việt Nam thấp hơn 2% so với tỷ lệ trung bình của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

84% lao động trẻ em tại Việt Nam tập trung ở vùng nông thôn và hơn một nửa trong số đó làm trong khu vực nông, lâm, ngư nghiệp (53,65%). Những khu vực khác có nhiều lao động trẻ em bao gồm dịch vụ (20,8%), công nghiệp và xây dựng ...

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Trưởng phòng Bảo vệ trẻ em - Cục trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Trưởng phòng Bảo vệ trẻ em - Cục trẻ em, Bộ LĐTB&XH cho biết, do ảnh hưởng của Covid - 19, lao động trẻ em trên thế giới đã lên 160 triệu và hàng triệu trẻ em khác đứng trước nguy cơ trở thành lao động trẻ em do tác động của dịch bệnh Covid -19. Tại Việt Nam vẫn còn tình trạng lao động trẻ em tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp, ở những nơi khó can thiệp. Việc thanh tra, kiểm tra sử dụng lao động trẻ em trong hộ gia đình, cơ sở sản xuất, khu vực phi chính thức...

Bên cạnh đó, để giảm thiểu, phòng ngừa lao động trẻ em giai đoạn 2021 - 2025, giảm tỷ lệ lao động trẻ em còn 4,9% vào năm 2025; 4,5% vào năm 2030. Cần nâng cao nhận thức cho khoảng 90% cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, hộ gia đình đặc biệt... 70% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em...

Linh Sơn