Gần 11,2 triệu người giảm đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh thông tin về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg tại Hội nghị trực tuyến tổ chức sáng 5/8. Kết quả công bố tại Hội nghị được tính tới hết ngày 4/8.

Tính tới nay, Nghị quyết 68 và Quyết định 23 đã được triển khai trên dưới 1 tháng. Với hơn 12 nhóm giải pháp hỗ trợ, chính sách được ví như "bà đỡ" kịp thời hướng tới người lao động, người sử dụng lao động với thủ tục thông thoáng, cởi mở.

Khẩn trương vào cuộc

Phát biểu tại đầu cầu Hà Nội, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đánh giá các Bộ, ngành và địa phương đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết 68, Quyết định 23; ban hành đầy đủ các kế hoạch/quyết định và văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện, phân công cụ thể trách nhiệm của các cấp, các ngành, trong đó phát huy, đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp cơ sở.

Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng, thực hiện đồng bộ, đầy đủ, công khai từ Trung ương đến địa phương để người dân, người lao động, doanh nghiệp và cán bộ cơ sở biết, nắm vững và thực hiện.

Người đứng đầu Chính phủ và câu chuyện ban hành chính sách hỗ trợ trong đêm

Chia sẻ câu chuyện tại Hội nghị trực tuyến, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung kể: "Trong chuyến đi thực tế tại Long An vào tháng 7 vừa qua, lúc đó vào khoảng 21h, khi nghe lãnh đạo tỉnh Long An báo cáo kế hoạch sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết 68 và Quyết định 23 trong ngày hôm sau. Thủ tướng đặt câu hỏi tại sao không triển khai ngay trong đêm mà phải chờ tới ngày mai. Điều này cho thấy sự quyết liệt, lo lắng của người đứng đầu Chính phủ đối với những khó khăn của người dân trong dịch bệnh Covid-19. Sự mong mỏi của Thủ tướng Chính phủ trong việc sớm đưa chính sách hỗ trợ tới người dân nhanh lúc nào hay lúc đó. Và ngay lập tức, tỉnh Long An đã triển khai ban hành chính sách hỗ trợ ngay trong đêm".