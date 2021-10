Đưa tiện ích VssID - BHXH số đến cán bộ hưu trí, người dân phấn khởi

Dân trí Việc triển khai cài đặt VssID giúp cán bộ hưu trí thuận tiện trong khám, chữa bệnh, sử dụng ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng này thay thế việc sử dụng thẻ BHYT giấy, rất tiện lợi, người dân rất phấn khởi.

Nhằm giúp người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó có cán bộ hưu trí được hưởng lợi từ tiện ích BHXH số VssID, BHXH TP Hội An đã phân công tổ cán bộ đến các điểm chi trả lương hưu hằng tháng tại Bưu điện Hội An và UBND các xã, phường để tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ hưu trí đăng ký tài khoản giao dịch điện tử và cài đặt VssID trên thiết bị di động thông minh.

Cán bộ hưu trí được hướng dẫn cài đặt BHXH số tại Bưu điện Hội An.

Bà Trần Thị Bích Hồng (trú phường Cẩm Phô, TP Hội An) đến nhận lương hưu tại điểm chi trả Bưu điện Hội An đã được nhân viên BHXH và Bưu điện Hội An tư vấn về tiện ích của VssID trên điện thoại di động thông minh và bà đã đồng ý cài đặt ngay.

"Tôi thấy chương trình cài đặt dễ dàng, thông dụng, có nhiều tiện ích. Khi đi khám, chữa bệnh tôi chỉ cần đưa mã số cho nhân viên y tế thì thủ tục thực hiện nhanh chóng. Nếu đi xa vẫn có thể sử dụng hình ảnh BHYT trên ứng dụng này để khám, chữa bệnh. Theo tôi, nên nhân rộng ứng dụng này đến mọi người", bà Trần Thị Bích Hồng nói.

Tại điểm chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH ở UBND các xã, phường, BHXH cũng phối hợp với Bưu điện Hội An phân công tổ cán bộ hỗ trợ trực tiếp cán bộ hưu trí được cài đặt VssID trên điện thoại di động thông minh.

Đến nay, TP Hội An có khoảng 16.400 người tham gia BHXH, BHYT đăng ký và cài đặt VssID (Ảnh: Mỹ Lệ).

Bà Võ Trần Hồng Nhung - Phó Giám đốc Bưu điện TP Hội An cho biết, việc triển khai cài đặt VssID nhằm giúp cán bộ hưu trí thuận tiện trong khám, chữa bệnh, có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng này thay thế việc sử dụng thẻ BHYT giấy. Khi đó, người sử dụng thẻ không phải lo mất, quên thẻ BHYT như đã xảy ra với thẻ BHYT giấy trước đây.

Trường hợp cán bộ hưu trí không có điều kiện cài đặt ứng dụng, BHXH TP Hội An vẫn linh hoạt thực hiện phê duyệt cấp tài khoản đảm bảo quy định hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử cá nhân, dựa trên mã số sổ BHXH. Căn cứ vào đó, cán bộ hưu trí có thể nhờ người thân trong gia đình sử dụng ứng dụng VssID bằng tài khoản của mình để sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng này đi khám, chữa bệnh.

Hiện Bưu điện Hội An cũng đã phối hợp với BHXH TP Hội An tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình do Bưu điện Hội An khai thác được cài đặt ứng dụng VssID.

"Người sử dụng BHXH số được tra cứu các thông tin, thời hạn sử dụng thẻ BHYT, quá trình tham gia BHYT, BHXH, BHTN, thông tin hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; lịch sử khám chữa bệnh BHYT, tra cứu mã số điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; hệ thống còn hỗ trợ tư vấn trực tuyến 24/7, hướng tới tích hợp tiện ích thẻ BHYT và sổ BHXH điện tử thay thế thẻ BHYT và sổ BHXH giấy thời gian tới", ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Giám đốc BHXH TP Hội An nói.

Hiện nay, UBND TP Hội An đã giao UBND 13 xã, phường phấn đấu đến ngày 31/10 năm nay, tất cả người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình tại địa phương phải được cài đặt ứng dụng BHXH số, nhằm giúp người dân được tiếp cận với dịch vụ hữu ích này và nắm bắt kịp thời những quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT.

BHXH số là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của BHXH Việt Nam, đã được cung cấp trên thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android và IOS để thiết lập kênh giao tiếp, tạo điều kiện cho người tham gia BHXH, BHYT tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, nhanh chóng, từng bước thực hiện việc thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT giấy như hiện nay. Từ ngày ra mắt ứng dụng vào tháng 11/2020 đến nay, TP Hội An có 16.400 người đăng ký và cài đặt VssID. BHXH TP Hội An cũng đã tổ chức 2 đợt công tác đến xã Tân Hiệp để hỗ trợ cho hơn 1.300 người dân trên xã đảo được tiếp cận với ứng dụng này. Khi đó, người dân trên đảo nếu mất hay thẻ BHYT bị hư hỏng cũng không cần phải vào đất liền, đến BHXH thành phố để làm lại thẻ.

Công Bính - Mỹ Lệ