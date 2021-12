Điều kiện giáo viên mầm non tư thục được hỗ trợ do dịch Covid-19

Bà Đặng Thị Ngọc Quý (Lâm Đồng) là người lao động làm việc tại trường mầm non tư thục. Trong thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 11/2021, trường phải ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tháng 9/2021, trường làm hồ sơ cho giáo viên, nhân viên để nhận hỗ trợ, số tiền 3.710.000 đồng/người. Hạn nộp hồ sơ chậm nhất ngày 31/1/2022. Tuy nhiên, xã lại có thông báo đã ngừng nhận hồ sơ từ ngày 30/9/2021 do huyện hướng dẫn. Bà Quý hỏi, xã trả lời như vậy có đúng không?

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng trả lời vấn đề này như sau:

Đối với nội dung bà Quý phản ánh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã làm việc với các cơ quan có liên quan về trường hợp người lao động làm việc tại Trường Mầm non Tư thục Hướng Dương nơi bà Quý làm việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, trường đã làm hồ sơ đầy đủ và làm các thủ tục để được hỗ trợ.

Theo đó, hồ sơ được UBND huyện Lâm Hà thẩm định trình UBND tỉnh theo Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 27/7/2021. Đồng thời đã được UBND huyện Lâm Hà tổ chức chi trả theo Quyết định phê duyệt số 2060/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng với tổng số tiền là 45,1 triệu đồng.

Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh: Theo đơn đề nghị hỗ trợ do bà Đặng Thị Kim Nhung chủ hộ kinh doanh cá thể (sở hữu Trường mầm non Tư thục Hướng Dương) ký ngày 17/11/2021 gửi UBND thị trấn Đinh Văn và đã được UBND thị trấn Đinh Văn có Văn bản số 307/UBND ngày 18/11/2021 xác nhận tạm dừng hoạt động gửi Chi cục thuế KV Lâm Hà - Đam Rông thẩm định theo quy định. Kết quả thẩm định của Chi cục Thuế là không đủ điều kiện hỗ trợ, do không kê khai thuế theo quy định.

Theo Chinhphu.vn