"Dì ghẻ" đối mặt án tử hình và những đứa trẻ bị đánh đập kinh hoàng

"Dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh chết bé gái 8 tuổi ở TPHCM, vụ án bạo hành trẻ em chấn động được đưa ra xét xử không chỉ để đòi lại công bằng cho nạn nhân mà còn có ý nghĩa răn đe, cảnh tỉnh với những người lớn, với cả xã hội.

Vụ án "dì ghẻ" đánh chết bé gái 8 tuổi như là lời báo động về vấn nạn bạo hành trẻ em (Ảnh: Hải Long).

Khi vụ việc lần đầu được ra tòa vào ngày 21/7 vừa qua, bênh cạnh những băng rôn đòi lại công lý cho bé, người dân cũng giương những khẩu hiệu lên án nạn bạo hành trẻ em.

Nhưng cũng trong thời điểm đó, xã hội lại phải chứng kiến hàng loạt trẻ nhỏ bị bạo hành gây phẫn nộ, tiếp tục có nhiều trẻ bị đánh bởi người ruột thịt. Đây cũng chỉ mới là những sự việc được phát hiện, phanh phui, chưa ai có thể khẳng định thực tế không còn những đứa trẻ khác hàng ngày vẫn đang phải sống trong cảnh đọa đày về thể xác, tinh thần.

Hai bảo mẫu đánh trẻ chấn thương sọ não, dập phổi

Ngày 18/7, Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Huỳnh Thị Thanh Hằng (26 tuổi) và Vương Ngọc Thảo Vy (27 tuổi), cùng cư trú TP Đà Lạt. Hai bảo mẫu này bị bắt tạm giam để tiếp tục điều tra vụ việc cháu C.T. L. (2 tuổi) bị bạo hành dẫn đến chấn thương sọ não, dập phổi.

Cháu bé ở viện sau khi bị hai bảo mẫu đánh chấn thương sọ não, dập phổi (Ảnh bác sĩ cung cấp).

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, đầu năm 2022, chị C.T.Th. cùng con gái 2 tuổi là bé C.T.L. từ Đắk Lắk đến TP Đà Lạt (Lâm Đồng) sinh sống. Cháu bé được giao cho một người phụ nữ trông nom và người này lại giao cháu cho Vương Ngọc Thảo Vy và Huỳnh Thị Thanh Hằng chăm sóc.

Ngày 16/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận bé L. trong tình trạng bị chấn thương sọ não, tụ máu não và dập phổi, cấp tốc phẫu thuật, nỗ lực cứu cháu bé.

Một trong hai đối tượng đánh đập cháu bé tại cơ quan công an (Ảnh: CACC).

Nghi ngờ bệnh nhi bị bạo hành dẫn đến tình trạng trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã thông báo đến công an để cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Vy và Hằng khai nhận đã nhiều lần đánh cháu bé.

Bé 9 tuổi bị bố và bà nội đánh đập kinh hoàng

Mới đây, Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Dũng (37 tuổi) và Trần Thị Trang (57 tuổi, ngụ tại xã Ea Ning, huyện Cư Kuin) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích với chính con ruột, cháu ruột.

Theo tin từ cơ quan công an, bố mẹ cháu A. đã ly hôn khi cháu vừa chào đời. Cháu bé sống cùng mẹ và ông bà ngoại. Đến tháng 9/2021, mẹ cháu bé là chị H. đi làm ăn xa nên gửi con cho bố và nhà nội chăm sóc.

Vết thương trên người, móng tay thâm dập của cháu bé là do bị bố ruột và bà nội bạo hành (Ảnh GĐCC).

Vào tháng 4 vừa qua, chị H. nhận được tin từ cô giáo chủ nhiệm của con cho biết bé bị đánh, đa chấn thương. Sau đó, chị gọi về nhà thì chồng cũ thừa nhận đã đánh cháu để dạy dỗ vì cháu không ngoan và nói sẽ hạn chế đánh con nên chị vẫn để con cho chồng cũ nuôi.

Ngày 2/7, khi bà ngoại đi ngang nhà, cháu A. đã chạy ra xin bà cho về cùng vì ở đây cháu bị bố và bà nội đánh đập. Cháu A. vừa nói vừa cởi áo cho bà ngoại thấy vết thương.

Trước sự việc, bà ngoại đã đưa cháu A. đi khám và đi báo công an. Cháu bé được chẩn đoán bị đa chấn thương vùng đầu, bụng, tay chân… Hình ảnh chụp phim ghi nhận cháu bị vỡ xương đốt xa ngón út tay phải, gãy xương bàn tay phải đã nhiều ngày trước đó.

Qua lời kể của A, trước đó, bé bị bố đá vào bụng, cháu đưa tay ra đỡ thì bị đá mạnh vào tay làm tay cháu sưng phù, đau đớn. Lúc đó, bố và bà nội còn không cho A. kể với ai mà phải nói dối là tay đau do bị kẹt cửa. Một lần khác, cháu lấy một gói mỳ tôm để ăn sống thì bị bà nội bắt úp tay xuống, dùng búa đập lên đầu ngón tay gây dập móng, chảy nhiều máu.

Quá bức xúc, người dì ruột của cháu A. đã chụp lại hình ảnh dấu tích cháu bé bị bạo hành đăng lên mạng xã hội.

Nhìn vết thương bị đánh như đòn thù trên cơ thể nạn nhân, không ai khỏi ớn lạnh với nguyên lý "đánh để dạy dỗ". Ông Trần Văn Dũng, bố của cháu A. cho rằng do cháu nghịch ngợm, không nghe lời và có tính ăn cắp vặt nên ông và bà nội đã dùng roi đánh đập nhằm… dạy dỗ cháu nên người, để cháu chừa những tật xấu.

Bố và mẹ ruột đánh đập dã man bé gái 7 tuổi

Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thanh Tú (SN 1999, ngụ tại xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú) để điều tra hành vi hành hạ con riêng của vợ; khởi tố bị can đối với Lầu Y Lầu vì hành hạ con ruột và thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm người mẹ này rời khỏi nơi cư trú (do Lầu đang mang thai, nuôi con nhỏ) để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Bé D.Y với những vết thương trên thân thể vì bị bố dượng và mẹ ruột đánh đập (Ảnh: AX).

Năm 2020, Trần Thanh Tú kết hôn với Lầu Y Lầu (SN 1997), vợ chồng sinh sống tại ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú. Tháng 2/2022, Lầu đón con riêng là bé D.Y. (SN 2015) đến ở chung.

Quá trình sống chung, thấy bé Y. thường nghịch đồ dùng cá nhân của Tú và biếng ăn nên từ đầu tháng 7/2022 đến nay, gã bố dượng và người mẹ đẻ bé gái nhiều lần đánh con đến thương tích.

Ngày 27/7, hàng xóm phát hiện trên người bé Y. có nhiều vết bầm tím, trầy xước nên trình báo công an.

Thời điểm lực lượng chức năng đến nhà kiểm tra, cơ thể bé gái bị bầm tím từ đầu đến chân, vùng mông có nhiều vết thương, rách da gây chảy máu.

Công an vào cuộc, Tú và Lầu khai nhận hành vi đánh đập bé gái.

Cha ruột hành hạ, dùng thanh sắt đánh vào đầu con trai 6 tuổi

Mới đây, cơ quan Công an huyện An Biên (Kiên Giang) vừa khởi tố, bắt tạm giam Lương Văn Luận, 37 tuổi vì có hành vi ngược đãi, hành hạ con ruột là cháu L.H.T (6 tuổi). Động thái này được đưa ra sau khi một video quay cảnh ông bố này liên tục xóc con trai và tát cháu bé đến chảy máu miệng được lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Những vết thương trên thân thể cháu T. do chính cha ruột gây ra (Ảnh: CTV).

Theo tố giác của người dân, Luận thường xuyên có hành vi đánh đập, hành hạ con trai. Có lần, Luận dùng thanh sắt đánh vào đầu, mặt, tay, lưng của bé T. gây thương tích nhưng được người dân can ngăn, cháu bé được đưa đến trạm y tế điều trị.

Công an đã vào cuộc điều tra, đã thu giữ một số vật dụng mà Luận dùng để hành hạ, đánh con ruột.

Những vật dụng ông bố dùng để đánh đập con ruột (Ảnh: CTV).

Được biết, vợ Luận đã bỏ đi, cháu T. ở với bố. Trước đó, công an xã đã nhiều lần nhắc nhở, thậm chí lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Luận về hành vi "Đánh đập, gây thương tích cho thành viên gia đình". Tuy nhiên, Luận không chấp hành, nộp phạt và vẫn tiếp tục đánh đập hành hạ con trai.