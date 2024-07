Đề xuất ban hành chính sách riêng cho bệnh nhân người Lào

Tại kỳ họp 21, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nghệ An khóa XVIII, ngày 10/7, đại biểu và cử tri cho biết, thời gian vừa qua, nhiều bệnh nhân người Lào sang Nghệ An chữa bệnh. Số bệnh nhân này chưa có bảo hiểm y tế, tỉnh Nghệ An cũng chưa có chính sách hỗ trợ nào cho đối tượng này.

Đại biểu đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trình HĐND tỉnh ban hành chính sách riêng về nội dung này cho bệnh nhân Lào sang đây chữa bệnh. Chính sách hỗ trợ bệnh nhân người Lào là một trong những giải pháp nhằm tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, thắt chặt thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Lào.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, mỗi năm, có khoảng 4.000 người Lào sang địa phương điều trị bệnh, chủ yếu tập trung tại 3 tỉnh giáp biên, gồm Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bô Ly Khăm Xay.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Số bệnh nhân này khám và điều trị tại các cơ sở y tế thuộc một số huyện biên giới Nghệ An như: Kỳ Sơn, Quế Phong và các bệnh viện tuyến tỉnh.

Theo Luật khám chữa bệnh hiện nay, chế độ hỗ trợ trong khám, chữa bệnh chỉ áp dụng cho người nước ngoài được cấp học bổng của ngân sách nhà nước Việt Nam. Còn lại, người nước ngoài, trong đó có người Lào sang Việt Nam khám chữa bệnh phải chi trả theo giá dịch vụ.

Một bệnh nhân người Lào điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh ở Nghệ An (Ảnh: Nguyệt Anh).

Tuy nhiên, tại các cơ sở y tế ở Nghệ An, người Lào được khám, hướng dẫn kê đơn miễn phí và phải thanh toán chi phí điều trị theo quy định hiện hành do các đơn vị y tế đang vận hành theo cơ chế tự chủ tài chính.

Để thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, bà Hoa cho rằng kiến nghị của đại biểu và cử tri về ban hành chính sách cho bệnh nhân người Lào khi sang Nghệ An điều trị là đúng.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đề xuất UBND tỉnh này nghiên cứu, có chính sách đặc thù phù hợp với nội dung này để củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước và tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương vùng biên.