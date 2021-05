Đề nghị xóa nhiều clip độc hại trên Youtube, Facebook ảnh hưởng tới trẻ em

Dân trí Sáng 17/5, Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) đã đề nghị các cơ quan chức năng xóa, gỡ nhiều clip của kênh TIMMY TV trên Youtube, Facebook có nội dung độc hại, mê tín và rùng rợn không phù hợp với trẻ em.

Theo Cục trẻ em, trên Youtube và Facebook đang xuất hiện kênh TIMMY TV với những video, clip có nội dung và hình ảnh độc hại, mê tín, kinh dị và rùng rợn, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em.

Trên cơ sở đó, Cục đề nghị Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) có biện pháp ngăn chặn, xóa, gỡ kênh và xử lý theo pháp luật để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, cho biết: "Kênh TIMMY TV có admin là người Việt và đã tồn tại vài năm qua. Thời gian gần đây, Kênh đã có nhiều hình ảnh và nội dung không phù hợp với sự phát triển lành mạnh của trẻ em. Đây là những nội dung cần phải xử lý ngay để tránh tác hại xấu tới các em".

Cũng theo Cục trưởng Cục trẻ em, trên cơ sở thông tin do Cục nắm được và nhiều bậc phụ huynh gửi tới Tổng đài bảo vệ trẻ em 111, các cơ quan chức năng đã có đủ căn cứ, dữ liệu để có thể xử lý những vi phạm trên.

Ông Đặng Hoa Nam cũng kêu gọi cộng đồng, các bậc phụ huynh và các em nhỏ khi phát hiện những nội dung, hình ảnh có dấu hiệu sai phạm về trẻ em hãy liên lạc với Tổng đài bảo vệ trẻ em 111 để nhận sự hỗ trợ kịp thời.

Cũng liên quan tới việc lạm dụng hình ảnh trẻ em, trong tháng 3/2021, các cơ quan chức năng đã mời chủ kênh YouTube Thơ Nguyễn lên làm việc vì có dấu hiệu truyền bá mê tín dị đoan trong sản xuất nội dung trên mạng. Cụ thể, cộng đồng mạng phản ứng gay gắt trước clip "xin vía học giỏi" của Thơ Nguyễn.

