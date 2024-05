Đề nghị truy tặng huân chương với Trung tá CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Ngày 28/5, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã ký tờ trình gửi Bộ Công an đề nghị truy tặng Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Ba với Trung tá Phan Trần Anh Phương. Đây là cán bộ Trạm CSGT Ninh Hòa, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Trung tá Phan Trần Anh Phương (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 27/5, Trung tá Phương đang thực hiện nhiệm vụ trên quốc lộ 1, đoạn qua thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa thì bị một thanh niên đi xe máy hướng bắc - nam tông trúng.

Cú tông mạnh khiến cả người điều khiển phương tiện và Trung tá Phan Trần Anh Phương cùng ngã xuống đường, bị phương tiện đè lên.

Sau khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa cấp cứu, Trung tá Phương tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị nhưng không qua khỏi. Anh ra đi trong chiều 27/5.

Nam thanh niên đi xe máy tông Trung tá Phương được xác định là Cao Nhật Trường (22 tuổi, trú tại xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh) bị gãy xương vai trái, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa.

Kết quả kiểm tra nhanh, Trường âm tính với cồn và ma túy.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ninh Hòa điều tra làm rõ.