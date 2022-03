Dắt mối bán thôn nữ qua biên giới, chú cháu cùng sa lưới

Ngày 13/3, theo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Mường Ải, Bộ đội Biên phòng Nghệ An và Công an huyện Kỳ Sơn vừa đấu tranh thành công chuyên án NA 322, triệt phá đường dây buôn bán người qua biên giới.

Nguồn tin cho biết, vào đầu tháng 3/2022, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn nhận được đơn tố cáo của chị H.T.H. (SN 1996, trú tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), tố cáo đã bị một số đối tượng lừa bán ra nước ngoài.

Đối tượng Cầu tại cơ quan điều tra (Ảnh: H.T).

Sau đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn nhận định đây là một đường dây mua bán người qua biên giới nên đã phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Mường Ải, Công an huyện Kỳ Sơn mời các đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ.

Sau khi vào cuộc điều tra, qua đấu tranh, cơ quan chức năng đã phát hiện kẻ chủ mưu trong đường dây là Kha Thị Vân (SN 1981, trú xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Nghệ An), đang trốn ở nước ngoài.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng xác định các đối tượng có liên quan là Lê Thị Ngọc (SN 1988), trú bản Cầu Tám, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn và Lô Văn Cầu (SN 1981), trú tại bản Chon, xã Xiêng My, huyện Tương Dương, Nghệ An - chú ruột của Ngọc). Trong đó, Ngọc là người dắt mối chị H.T.H., còn Cầu là đối tượng chuyển giao nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra Bộ đội Biên phòng, các đối tượng Ngọc và Cầu thừa nhận hành vi buôn bán người qua biên giới. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã khởi tố vụ án, bàn giao đối tượng Cầu cho cơ quan chức năng xử lý, còn đối tượng Ngọc, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.