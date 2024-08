Công an viên bị đâm tử vong được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Ngày 13/8, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với ông Hoàng Thế Thắng (công an viên xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Trước đó, tối 10/10/2023, nhận được tin báo Nguyễn Đình Trí (SN 1970, trú cùng địa phương) có hành vi gây gổ, chém người, ông Hoàng Thế Thắng - công an viên xã phụ trách địa bàn - nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đến gia đình ông Hoàng Thế Thắng (Ảnh: Hồ Phan).

Trong khi chờ Công an xã Hùng Tiến có mặt, nhận thấy đối tượng Trí có hành vi tấn công, đe dọa người khác, ông Thắng tiếp cận, vận động, thuyết phục. Ông Thắng cố gắng ngăn chặn việc Trí có thể gây nguy hiểm cho người xung quanh và bị người đàn ông này đâm vào ngực.

Mặc dù được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng, ông Thắng tử vong ngay sau đó.

Đối tượng Trí bị Công an xã Hùng Tiến phối hợp Công an huyện Nam Đàn khống chế, bắt giữ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền, đề nghị công nhận liệt sỹ và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với ông Hoàng Thế Thắng.

Ghi nhận tấm gương dũng cảm hy sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc, vừa qua Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với ông Hoàng Thế Thắng.