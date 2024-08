Con nhặt được 20 triệu đồng tại nhà nghỉ, bố đưa đến công an tìm chủ nhân

Ngày 9/8, Công an thị trấn Đức An (huyện Đắk Song, Đắk Nông) thông tin, một người đàn ông trên địa bàn đã dẫn theo con trai là cháu Nguyễn Ngọc Vũ (11 tuổi, học sinh Trường THCS Nguyễn Tất Thành) đến trình báo về việc cháu Vũ có nhặt được tiền nhưng chưa tìm được chủ nhân.

Cậu bé 11 tuổi nhặt được 20 triệu đồng và gia đình đưa đến công an để nhờ tìm chủ nhân số tiền này (Ảnh: Hoàng Thanh).

Theo bố cháu Vũ, vào đầu tháng 7 vừa qua, cháu đã tình cờ nhặt được số tiền 20 triệu đồng ngay tại nhà nghỉ của gia đình (nhà nghỉ Minh Nguyệt, thị trấn Đức An) nhưng không biết chủ sở hữu là ai.

Sau đó, dù đã nỗ lực tìm cách trả lại số tiền cho người bị đánh rơi nhưng vẫn chưa xác định được chủ nhân số tiền trên. Do đó, cả hai bố con đến công an trình báo nhờ tìm người bị đánh rơi tiền để trao trả lại.

Công an thị trấn Đức An công khai thông tin để ai là chủ nhân số tiền trên, liên hệ cơ quan công an để nhận lại.