Con cái bất lực ngăn bố mẹ già đi "du lịch miễn phí"

Đi du lịch miễn phí nhưng mất tiền triệu mua hàng

Ngày 8/12, ông B. (75 tuổi, trú xã Thanh An, Thanh Chương, Nghệ An) được một nhóm người giới thiệu thuộc trung tâm chăm sóc sức khỏe (có địa chỉ tại Hà Nội) phát giấy mời du lịch ở huyện Đô Lương (Nghệ An).

Theo thông tin trên giấy mời, ông được miễn phí đưa đón, ăn uống, kiểm tra sức khỏe, được chuyên gia tư vấn các vấn đề về sức khỏe, ngoài ra còn được tặng một hộp viên bổ mắt.

Theo đúng lịch hẹn, ông B. có mặt, lên ô tô chờ sẵn, cùng một số người cao tuổi trong xã, bắt đầu chuyến du lịch 0 đồng. Đến nơi, những người trong đoàn được đo huyết áp, tiểu đường, trải nghiệm dịch vụ massage vai gáy.

Người cao tuổi xã Thanh An (Thanh Chương, Nghệ An) lên ô tô tham gia chuyến tham quan trải nghiệm miễn phí vào ngày 9/10 (Ảnh: Lê Hà).

Nhân viên tư vấn thông báo kết quả kiểm tra ông B. bị loãng xương, huyết áp cao, thiếu máu lên não, suy nhược cơ thể... Người này chỉ ra đúng tình trạng sức khỏe mà ông đang gặp phải như mất ngủ, đau mỏi xương khớp, ăn không ngon, khiến ông B. càng tin tưởng.

Nhân viên này giới thiệu bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe gồm 1 hộp sữa bột, 2 hộp omega, 1 hộp sâm nhung bổ thận, 2 hộp philatop và 2 hộp thuốc bổ não, có tác dụng cải thiện tình trạng ông đang gặp phải.

Bộ sản phẩm này có giá gần 5 triệu đồng, nhưng do đang trong chương trình khuyến mãi nên chỉ bán 3,6 triệu đồng. Nghe "bùi" tai, ông B. quyết định mua bộ sản phẩm này và vững tâm hơn khi có nhiều người mua như mình.

Thấy bố mang túi sản phẩm về, con trai ông B. lên mạng kiểm tra thì tá hỏa phát hiện hộp sữa có giá 450.000 đồng, hộp thuốc bổ não giá 50.000 đồng; các sản phẩm như sâm nhung bổ thận, omega hay philatop không thấy thông tin như nhãn hàng in trên hộp.

Bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe ông B. mua với giá 3,6 triệu đồng (Ảnh: Tư Hoàng).

Trường hợp của mẹ chị T.T.N. (xã Thanh Nho, Thanh Chương) cũng tương tự. Chỉ khác rằng, bà X. (mẹ chị N.) mang về 6 hộp sữa bột nhãn hiệu khá lạ. Khi chị N. hỏi thì mẹ chị khăng khăng bảo, sữa do đơn vị tổ chức chuyến du lịch 0 đồng biếu.

"Làm gì có ai biếu cả 6 hộp sữa như thế?. Bà sợ các con phê bình nên nói thế thôi, chứ tôi đoán cũng mất mấy triệu bạc cho 6 hộp sữa này. Sữa có thương hiệu thì không nói làm gì, đằng này sữa tên lạ hoắc, không biết sử dụng có ảnh hưởng gì không. Chúng tôi khuyên bà bỏ đi, đừng dùng nhưng bà lại tiếc, vẫn pha uống. Góp ý không được, mà bà uống sữa, con cái lại thêm lo", chị N. tâm sự.

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên bà X. mua hàng khi đi "du lịch 0 đồng". Lần trước, bà cũng mua bộ nồi giá 3,8 triệu đồng do đơn vị tổ chức chương trình tư vấn.

Chưa kịp mừng vì mua được bộ nồi "nhập khẩu" chất lượng tốt, giá "hời" như lời giới thiệu, bà X. phải vứt cả bộ nồi trong xó nhà vì bị hoen rỉ, bong tróc lớp phủ ở đáy nồi sau vài lần sử dụng.

Ngăn không xuể?

Ngày 9/12, nhóm người lạ giới thiệu là người của trung tâm chăm sóc sức khỏe có địa chỉ tại Hà Nội, gặp các cụ già trên địa bàn xã Thanh Hương (Thanh Chương), mời tham gia chuyến du lịch trải nghiệm miễn phí vào sáng hôm sau.

Hay tin, ngay trong đêm, Công an xã Thanh Hương đã đến từng nhà, vận động, thuyết phục các cụ không tham gia, tránh bị dụ dỗ mua sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, giá cao.

"Khoảng 4h30 ngày hôm sau, có 10 cụ được người thân chở đến địa điểm đơn vị tổ chức hẹn đón. Trong số này, có một cụ ông hơn 70 tuổi, trong chương trình du lịch miễn phí trước đó đã mua một số sản phẩm, giá 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, hộp thuốc đều là chữ nước ngoài, không rõ công dụng, nguồn gốc nên chính cụ cũng không dám dùng", Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an xã Thanh Hương cho hay.

Một phần được công an thuyết phục, một phần là xe đưa đón không đến như đã hẹn, các cụ mới chịu về nhà.

Công an xã Thanh Hương có mặt tại điểm tập kết lúc rạng sáng, vận động, thuyết phục các cụ cao tuổi trở về (Ảnh: Tư Hoàng).

Mẹ 2 lần đi "du lịch 0 đồng" và đều bỏ tiền mua sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc về nên chị N. hiểu việc thuyết phục các cụ là không dễ dàng.

"Chúng tôi dặn không tham gia mấy chương trình này để tránh bị lừa thì mẹ tôi không nói gì, nhưng họ về tận nơi phát giấy mời, tỉ tê thuyết phục lại đi. Con cháu không ở cùng, cũng khó phát hiện để ngăn cản kịp thời. Tôi cũng chứng kiến có gia đình, con cháu không cho đi "du lịch miễn phí", bảo người ta lừa, các cụ còn giận, mắng "trứng đòi khôn hơn vịt"", chị N. kể.

Chị N. cho rằng, do tâm lý lo lắng về tình trạng sức khỏe và hạn chế trong tiếp nhận thông tin cảnh báo nên mẹ chị cũng như nhiều cụ cao tuổi khác dễ bị các đối tượng dụ dỗ mua sản phẩm.

Để tránh việc các cụ bị dụ dỗ, lừa mua sản phẩm không đảm bảo chất lượng, giá "cắt cổ", chị N. mong chính quyền các địa phương và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, siết chặt hoạt động hội thảo hay các chương trình du lịch miễn phí...

Về vấn đề này, ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, cho biết, thời gian qua, huyện đã chỉ đạo về các xã, các tổ chức ở cơ sở thực hiện nghiêm quy định liên quan đến hoạt động núp bóng hội thảo, tổ chức du lịch miễn phí để lừa đảo người già bằng cách bán sản phẩm không rõ chất lượng, giá cao.

Địa phương cũng nghiêm cấm các xã, thôn xóm cho thuê hội trường, nhà văn hóa xóm để các đơn vị tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm và bán hàng.

"Thời gian gần đây, các nhóm bán hàng núp bóng hội thảo, chăm sóc sức khỏe... chuyển phương thức hoạt động bằng cách tổ chức các chuyến du lịch miễn phí, đưa các cụ ra khỏi địa bàn rồi mới thuyết phục, dụ dỗ mua sản phẩm.

Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, nhất là người cao tuổi, huyện yêu cầu các chính quyền các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn tình trạng này", ông Trình Văn Nhã nói.