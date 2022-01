"Có khoản lì xì "Tết sum vầy", tôi sẽ mua quần áo mới cho các con"

Sáng 23/1, tại TP Vinh (Nghệ An), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An phối hợp Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an".

Ông Trương Hòa Bình trao quà "Tết sum vầy - Xuân bình an" tới 10 y bác sỹ trên tuyến đầu chống dịch Nghệ An.

Dự và chung vui với người lao động tại chương trình có ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; ông Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Thiếu tướng Dương Văn Thăng - Phó Chánh án tòa án tối cao, Chánh Án tòa án Quân sự Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá, chương trình "Tết sum vầy" đã trở thành một nét đẹp văn hóa của Việt Nam.

Trò chuyện với lãnh đạo tỉnh Nghệ An và người lao động, ông Nguyễn Hòa Bình cho biết, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 11, tập trung các nguồn lực lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo, những người bị tổn thương do dịch bệnh và cho người lao động, đặc biệt là người lao động ở các khu công nghiệp và những lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch như lực lượng vũ trang, y tế. Cùng với đó, gắn với mục tiêu phòng, chống hiệu quả dịch Covid -19, bảo vệ sức khỏe của người dân.

Ông Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sáng kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức chương trình Tết sum vầy thời gian qua và khẳng định chương trình đã trở thành nét đẹp văn hóa, dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự, chung vui với công nhân, người lao động khi Tết đến, Xuân về.

Các đại biểu Trung ương và địa phương chung vui Tết sum vầy - Xuân bình an cùng người lao động Nghệ An.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ghi nhận sự nỗ lực của các cấp công đoàn trong việc chăm lo đời sống, vật chất cho người lao động, đặc biệt là trong thời gian qua, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sức khỏe cũng như thu nhập của người lao động.

Tết sum vầy - Xuân bình an với người lao động Nghệ An

Chánh án tòa án nhân dân tối cao ghi nhận những đóng góp rất quan trọng của người lao động tỉnh Nghệ An, góp phần cùng tỉnh kiểm soát dịch Covid -19. "Trong kết quả chống dịch, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của cả nước có sự đóng góp rất lớn của anh chị em công nhân lao động", ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

20 phần quà được trao tới 20 hộ gia đình chính sách tại Nghệ An trong chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an".

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao mong muốn người lao động tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, sáng tạo trong lao động sản xuất, trong chống dịch, đảm bảo an toàn trước hết cho bản thân, cho gia đình và không để đứt gãy chuỗi sản xuất, sẵn sàng trở lại làm việc khi kỳ nghỉ Tết kết thúc.

"Vui Xuân, đón Tết nhưng không quên phương châm an toàn phòng dịch Covid -19. Chúng ta an toàn thì xã hội an toàn, chúng ta cũng chỉ an toàn khi cả tỉnh, cả xã hội an toàn", Chánh án Tòa án nhân dân tối cao lưu ý.

Trao quà tới 5 doanh nghiệp vượt khó trong đại dịch Covid-19, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Hòa Bình chúc người lao động toàn tỉnh nói riêng, người dân Nghệ An nói chung đón Tết đoàn viên vui vẻ, an toàn, mạnh khỏe và hạnh phúc.

Tại chương trình, 20 phần quà đã được trao tận tay đại diện 20 hộ gia đình chính sách; 5 phần quà được trao tới 5 doanh nghiệp nỗ lực vượt khó trong đại dịch Covid-19 để duy trì, khôi phục, phát triển sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Đặc biệt 190 phần quà Tết được trao tới người lao động khó khăn thuộc các nhà máy trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, mỗi phần quà gồm bánh kẹo và phong bao lì xì trị giá 1 triệu đồng.

Ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao quà Tết tới tay công nhân lao động.

Đón nhận món quà từ tay lãnh đạo trung ương, anh Nguyễn Văn Lãm - Công ty TNHH Vsip Nghệ An bày tỏ: "Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo công ty đã quan tâm, động viên người lao động chúng tôi. Món quà này đối với người lao động chúng tôi không chỉ có ý nghĩa về tinh thần mà còn rất ý nghĩa về vật chất. Ngoài tấm bánh mang về biếu bố mẹ, tôi sẽ dành phần lì xì này để mua quần áo Tết cho 3 con".

Chị Nguyễn Thị Yến chia sẻ, với món quà thiết thực này, gia đình có thêm một khoản để mua sắm Tết đủ đầy hơn.

Rưng rưng xách túi quà nặng tay ra về, chị Nguyễn Thị Yến - công nhân Công ty Matrix Vinh tâm sự: "Trong một năm qua, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến việc làm, thu nhập của người lao động chúng tôi giảm sút, cuộc sống cũng khó khăn hơn. Sự quan tâm, động viên của các cấp lãnh đạo, của công ty đối với chúng tôi và dịp Tết đến Xuân về phải nói là rất thiết thực và xúc động. Tôi sẽ dành khoản lì xì này để thêm vào mua sắm Tết tươm tất hơn".