Chủ tịch nước yêu cầu TPHCM đẩy mạnh xây nhà ở công nhân

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM với UBND thành phố (Ảnh: TTBC TPHCM).

Vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM đã có buổi làm việc với UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội và việc thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố.

Sau khi lắng nghe ý kiến từ các bộ trưởng và đại biểu Quốc hội TPHCM, Chủ tịch nước bày tỏ niềm vui vì thành phố đã có sự hồi phục kinh tế sau dịch với những con số tăng trưởng ấn tượng. Để phát triển kinh tế ổn định và kiểm soát vĩ mô, Chủ tịch nước đề nghị TPHCM cần tiếp tục đảm bảo an sinh, hỗ trợ người yếu thế, hỗ trợ người lao động, giải quyết việc làm với những biện pháp hiệu quả.

Cùng với đó, thành phố cũng cần tổ chức các buổi đối thoại để nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp nhằm tháo gỡ kịp thời để đưa ra những giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Về vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, Chủ tịch nước nhận định TPHCM đã làm tốt. Tuy vậy, so với nhu cầu, số lượng nhà ở thuộc diện này vẫn còn rất ít, nhiều công nhân còn bức xúc về nhà ở. Do vậy, TPHCM cần quan tâm hơn, đẩy mạnh hơn việc xây nhà ở cho người thu nhập thấp, cho công nhân để người lao động ổn định cuộc sống, an tâm làm việc.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Bộ đã tham mưu, trình Chính phủ đề án xây dựng ít nhất một triệu căn nhà xã hội cho người thu nhập thấp ở các khu vực đô thị và công nhân tại các khu công nghiệp. Ông nghị yêu cầu TPHCM cần quan tâm sâu sắc đến vấn đề này để cải thiện, nâng cao chỗ ở cho công nhân, người lao động.

Nhiều công nhân ở TPHCM phải ở trong những khu nhà trọ ẩm thấp, chỉ vài m2 (Ảnh: H.L).

Thống kê giai đoạn 2016-2020, thành phố đã xây hơn 1,2 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, giải quyết chỗ ở cho hơn 66.000 người lao động. Trong đó, 19 dự án với gần 15.000 căn hộ, giá trị đầu tư xây dựng được thẩm định cao nhất 15,5 triệu mỗi m2. Tuy vậy, chỉ một dự án nhà lưu trú công nhân được đưa vào sử dụng với 756 phòng, đáp ứng 4.600 chỗ ở (đạt 13% kế hoạch).

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 9 dự án đang triển khai với tổng diện tích 17,54 ha, quy mô 6.231 căn hộ. Trong đó, có 5 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 và 4 dự án động thổ, khởi công trong năm nay.

Theo thông tin từ Sở xây dựng TPHCM, giá nhà ở xã hội trước 2019 không vượt quá 16 triệu đồng/m2 nhưng hiện nay đã tăng lên ở mức trên 20 triệu đồng m2. Giá mỗi căn nhà giá rẻ dao động từ 1 - 1,6 tỷ đồng/căn. Với giá thành như trên, rất ít công nhân, người lao động có thể mua được nhà.