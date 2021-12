Chủ quán lẩu xử đẹp với khách "ăn quỵt" đối lập chủ shop quần áo đánh người

Dân trí Trong khi chủ shop thời trang đánh cô gái trộm chân váy gây bức xúc thì tại Hải Phòng, một chủ quán lẩu có cách xử lý đầy tình người, khiến dư luận xôn xao lan tỏa, so sánh.

Một video ghi lại cảnh một nam thực khách không có tiền phát biểu "review" về món ăn để "trừ nợ" bữa ăn không thanh toán theo yêu cầu của chủ nhà hàng đăng trên trang fanpage của một nhà hàng lẩu đang được lan truyền rầm rộ trên các trang mạng xã hội.

Ông chủ quán lẩu yêu cầu khách "ăn quỵt" quay clip review về quán

Sự việc được kể lại, một thanh niên đến quán ăn lẩu cá tầm, gọi thêm cả một chai rượu nhưng ăn xong hồn nhiên ra về, không có tiền để trả. Chủ nhà hàng lẩu đã phát hiện ra sự việc và hỏi thăm lý do không trả tiền, sau đó quay clip đề nghị vị khách đánh giá về món ăn như là cách "trừ nợ" cho bữa lẩu. Sau đó, chủ nhà hàng còn nhắc nhở vị khách rút kinh nghiệm không nên đi ăn mà không có tiền như thế nữa.

Ngay khi được đăng tải trên mạng, clip "review" món ăn nói trên đã lập tức gây sự chú ý từ cư dân mạng với hàng nghìn lời khen ngợi dành cho cách xử lý khéo léo, đầy tính nhân văn của chủ nhà hàng. Qua tìm hiểu được biết, sự việc xảy ra nhà hàng lẩu Sao Kê ở số 365 Tô Hiệu (quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) do anh Phạm Văn Trường làm chủ.

Trao đổi với PV Dân trí, anh Trường cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng 3/12. Nam thực khách này ăn suất lẩu cá tầm dành cho 2 người và 1 chai rượu có tổng chi phí hơn 400.000 đồng.

"Khi nói chuyện, tôi thấy cậu ấy hiền lành, có chút vấn đề về tâm thần. Tôi mới nghĩ ra cách yêu cầu "review" quán để trừ nợ, coi như người ta không phải mắc nợ mình nữa và cả 2 bên cùng thấy vui vẻ. Thôi, thông cảm được gì cho ai thì hãy cứ thông cảm. Cuộc sống mà!", anh Trường cười xòa cho biết, tối cùng ngày, vị khách này đã liên lạc để chuyển khoản số tiền ăn nhưng quán không nhận.

Được biết, nam thực khách này tên Đ., sống ở khu vực gần nhà hàng lẩu Sao Kê. Đây là lần đầu tiên anh Đ. đến ăn tại nhà hàng. Trước đây, anh Đ. từng làm DJ ở TP.Hải Dương. Tuy nhiên, do bị bạn gái lừa hết tài sản, cộng với việc bố mất là những cú sốc ảnh hưởng tới tâm thần anh Đ. Hiện tại, mẹ và em gái anh Đ. sinh sống ở nước ngoài, hàng tháng đều gửi tiền chu cấp sinh hoạt cho anh.

Video chia sẻ trên trang fanpage của nhà hàng lẩu Sao Kê có dòng chú thích "Cây xanh thì lá cũng xanh. Cha mẹ hiền lành để đức cho con" đã nhận được sự khen ngợi của cư dân mạng. Trên các mạng xã hội Facebook, Tiktok cũng chia sẻ rầm rộ câu chuyện này với hàng trăm nghìn lượt like, bình luận bày tỏ sự thán phục về cách xử lý "cực chất" của anh Trường.

Một Facebooker có tên Minh Trang bình luận: "Hành xử có tình người và văn minh. Bác còn xin phép khách up hình video. Chúc bác chủ quán mạnh khỏe!".

Tài khoản Facebook khác có tên Mạnh Hùng bày tỏ: "Ở Hà Nội nhưng xem video thấy cách chủ quán xử lý vấn đề rất văn minh. Chúc quán làm ăn phát đạt. Khi nào có dịp về Hải Phòng sẽ qua ủng hộ".

"Chúc quán anh thật đông khách ạ. Có dịp ra Bắc em sẽ ghé ủng hộ quán", Facebooker Trần Thị Mỹ Hạnh chia sẻ.

Sở dĩ sự việc này gây sốt cộng đồng mạng không chỉ bởi cách xử lý tình huống "ăn quỵt" vô cùng khéo léo, đầy tình người của chủ quán lẩu Sao Kê mà còn một phần là sự đối lập với vụ việc chủ cửa hàng thời trang Mai Hường ở Thanh Hóa đánh một cô gái 16 tuổi ăn cắp chân váy trị giá 160.000 đồng và bắt nộp phạt 15 triệu đồng xảy ra cùng ngày 3/12.

Liên quan tới vụ việc gây phẫn nộ này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự làm nhục người khác, cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời, quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường (SN 1992), trú tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa về tội làm nhục người khác; cưỡng đoạt tài sản; khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh (SN 1990, là chồng của Hường) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trí Thành