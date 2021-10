Chi gần 26 tỷ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn vì Covid-19

Dân trí UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định hỗ trợ gấp nguồn kinh phí tới người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

PV Dân trí trao bò hỗ trợ sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An (Ảnh: Thái Hòa).

Theo đó, từ ngày 18-20/10, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành các quyết định thực hiện giải quyết kinh phí hỗ trợ đối với 15.830 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 22 của UBND tỉnh Nghệ An với tổng số tiền gần 26 tỷ đồng.

Các nhóm đối tượng được chi trả gồm: 932 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số tiền hơn 3,1 tỷ đồng; hỗ trợ 336 người lao động ngừng việc là 492 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí cho 809 đối tượng là trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng; hỗ trợ 11 hướng dẫn viên du lịch số tiền 40,8 triệu đồng; hỗ trợ 169 hộ kinh doanh với số tiền 507 triệu đồng.

Nghệ An hiện có 58 trường mầm non ngoài công lập, 290 cơ sở nhóm lớp trẻ độc lập, với gần 3.000 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Do tác động của dịch Covid-19, ngành giáo dục Nghệ An gặp nhiều khó khăn, vất vả, đặc biệt đối với các trường mầm non ngoài công lập.

Hỗ trợ kinh phí đối với 13.573 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, đối tượng đặc thù khác với số tiền hơn 20,3 tỷ đồng (đợt 16 và 17).

Riêng lao động tại cơ sở mầm non tư thục, UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho hơn 600 người lao động tại 26 cơ sở trên địa bàn thành phố Vinh, Con Cuông, Nghi Lộc Nghĩa Đàn và thị xã Hoàng Mai với kinh phí hơn 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp giảm mức đóng Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho 7.118 doanh nghiệp với 150.452 lao động, kinh phí gần 11 tỷ đồng; hỗ trợ 10 doanh nghiệp tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất cho 688 người lao động với kinh phí hỗ trợ gần 6,1 tỷ đồng.

Đến nay, Nghệ An đã phê duyệt hỗ trợ hơn 600 người lao động tại 26 cơ sở mầm non tư thục (Ảnh: Thái Hòa).

Ngân hàng chính sách xã hội đã phê duyệt và giải ngân cho 10 doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất kinh doanh tới 874 lượt người lao động, kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng. 4 doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid 19 được vay vốn gần 299 triệu đồng để trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh tới 126 lượt lao động.

UBND tỉnh Nghệ An giao UBND huyện các huyện, thành phố sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cấp huyện, cấp xã gần 4 tỷ đồng để chi trả. Đồng thời, tạm ứng ngân sách tỉnh số tiền hơn 22 tỷ đồng cấp cho các cơ quan, đơn vị để chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trên.

Đồng thời, giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Nghệ An làm thủ tục cấp phát, quản lý theo quy định. Cơ quan đơn vị được cấp kinh phí chịu trách nhiệm tổ chức chi trả cho các đối tượng kịp thời và quyết toán theo chế độ hiện hành.

