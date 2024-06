Châu Bùi bị quay lén: Kẻ biến thái giấu mặt sau cánh cửa nhà vệ sinh nữ

Theo thông tin ban đầu, Châu Bùi, fashionista (người có ảnh hưởng về thời trang) bị camera ngụy trang quay lén trong nhà vệ sinh (cũng là phòng thay đồ) tại một studio ở phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM vào chiều 23/6.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Châu Bùi cho biết cô và ê kíp đã rất cẩn thận kiểm tra kỹ phòng thay đồ trước khi cô vào sử dụng. Chính cô cũng không khỏi bất ngờ khi biết vật thể lạ đặt lẫn trong chiếc khăn ở phòng thay đồ là camera quay lén ngụy trang đồng hồ.

Hình ảnh Châu Bùi bị quay lén được cô trích xuất từ chiếc "đồng hồ camera" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhóm của Châu Bùi lập tức làm việc với chủ studio, tiến hành kiểm tra camera an ninh và phát hiện nghi phạm là ông N.T.H. - người thuộc đội sản xuất, có trách nhiệm mở cửa studio, chuẩn bị buổi thử đồ.

Liên quan vụ việc, cơ quan công an đã tiếp nhận thông tin, mời các bên liên quan lên làm việc để làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Không phải đến sự việc này mà trước đây chuyện quay lén ở nhà vệ sinh, đặc biệt là ở nhà vệ sinh nữ, đã để lại những hậu quả, tổn thương nghiêm trọng với nạn nhân.

Ở đó, nơi riêng tư nhất của mỗi người, sau cánh cửa cài then lại có thể trở thành nơi thiếu an toàn, bất an nhất bởi những hành vi bệnh hoạn, biến thái.

Tại TPHCM, trước đây đã xảy ra hàng loạt vụ quay lén ở nhà vệ sinh xảy ra ngay trong bối cảnh trường học nhắm vào các nữ sinh.

Nhiều năm trước, khi một nhóm nữ sinh lớp 10 Trường THPT G.O.T vào nhà vệ sinh thay áo dài để ăn trưa thì hoảng hốt phát hiện camera điện thoại đang hoạt động được đặt trên la phông của nhà vệ sinh.

Nhóm bạn nữ này nhanh chóng lấy điện thoại xuống, xóa đoạn clip vừa quay. Đồng thời các em theo dõi và bắt được hai kẻ quay lén là nam sinh lớp 12.

Lúc đầu, Hội đồng kỷ luật của trường này đưa ra mức kỷ luật tạm dừng học một năm đối với hai nam sinh có hành vi quay lén. Nhưng sau khi xem xét lại, cân nhắc đến cơ hội học tập của các em, nhà trường họp ra quyết định chỉ đình chỉ học tập 2 tuần đối với 2 nam sinh.

Tại Trường N.T.M.K., quận 3, TPHCM, một nam sinh lớp 12 cũng bị xét hạnh kiểm yếu và cho cơ hội khắc phục vì hành vi quay lén bạn nữ đi vệ sinh.

Khi bạn nữ đang đi vệ sinh ở khu vực nhà vệ sinh nằm ở cầu thang, nam sinh này ở phòng vệ sinh nam bên cạnh đưa điện thoại lên phía trên vách ngăn để quay. Bất ngờ chiếc điện thoại bị rơi vỡ, hành vi quay lén này bị phát hiện.

Chỉ hai tháng trước, tại một trường đại học ở TPHCM, một nữ sinh viên trong buồng vệ sinh mở cửa đi ra đã phát hiện một nam sinh đang đứng quay lại khu vực nhà vệ sinh nữ. Nữ sinh viên đã phản ứng mạnh trước hành vi của nam sinh này.

Hội đồng kỷ luật của trường đại học này đã có quyết định kỷ luật khiển trách với nam sinh viên trên.

Chiếc "đồng hồ camera" được Châu Bùi phát hiện (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đáng báo động hơn khi ở Nam Định từng xảy ra sự việc nam sinh lớp 12 đặt máy quay trong nhà vệ sinh chung của nhà trường và quay được hình ảnh của hai cô giáo.

Chưa dừng lại ở hành vi trên, nam sinh này còn dùng hình ảnh quay lén được để tống tiền cô giáo.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) sự việc này cho thấy, hiện tượng xuống cấp nghiêm trọng về mặt đạo đức xã hội đối với một bộ phận thanh thiếu niên.

Bên cạnh việc vi phạm pháp luật, về mặt đạo đức xã hội, hành vi thu thập các thông tin nhạy cảm của cô giáo nơi mình theo học, không những thế còn sử dụng những thông tin nhạy cảm đó để đe dọa, tống tiền cô là tận cùng của hành vi vô giáo dục.

Chúng ta không còn xa lạ trước hình ảnh học sinh bịt mũi đi vệ sinh hoặc nhịn đi vệ sinh ở trường. Nhà vệ sinh thiếu an toàn trở thành nỗi ám ảnh với nữ giới là vấn đề được nhắc đến lâu nay trước các vấn nạn thiếu nhà vệ sinh, nhà vệ sinh… mất vệ sinh, thiếu các đồ dùng, thiết bị như giấy vệ sinh, móc treo đồ...

Không chỉ tác động đến sức khỏe, trước những hành vi bệnh hoạn, biến thái nhà vệ sinh cũng có thể trở thành nơi nguy hiểm, đe dọa tinh thần và quyền riêng tư của phái nữ.

Trở thành nạn nhân của quay lén, Châu Bùi thốt lên đau đớn: "Đã biết bao nhiêu lần, những thước phim riêng tư của các cô gái là nạn nhân của quay lén bị phát tán tràn lan trên mạng, mình luôn cảm thấy vô cùng thương xót cho những nạn nhân đó.

Mình luôn hình dung nếu mình không may rơi vào tình huống đó thì mình sẽ hoang mang tột cùng thế nào và luôn cố gắng cẩn thận nhìn ngó trước sau khi vào những chỗ công cộng. Vậy mà lần đầu tiên trong 10 năm làm nghề, chính mình lại trở thành nạn nhân".