Cậu bé định đạp xe vượt 400km vào Nam thăm mẹ: Vỡ òa phút gặp lại!

Sáng 24/2, sau một đêm dài trằn trọc trên xe khách, trông ngóng về quê nhà, chị Võ Thị Thu Hằng đã đến Phú Yên, thăm con trai Võ Nguyễn Thái Bảo. Cậu bé 10 tuổi ít ngày trước đã đạp xe, định vượt 400km vào Bình Dương gặp mẹ, vì nhớ mẹ

Thoáng thấy bóng mẹ bước xuống ở cửa xe, Bảo reo lên: "Mẹ về!", rồi nhao đến, dụi đầu vào lòng mẹ. Hai mẹ con tay trong tay dắt nhau vào nhà (phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).

Bảo ôm chầm lấy mẹ vì nhớ (Ảnh: Trung Thi).

Căn nhà cấp 4 đơn sơ sôi nổi hơn hẳn với tiếng ríu rít hỏi han của cậu bé.

"Cháu mừng lắm! Nghe tin mẹ về mà cả tối cháu trằn trọc khó ngủ, chỉ mong trời sáng thật nhanh để được gặp mẹ", Bảo kể.

Chị Hằng gạt nước mắt kể, chiều mùng 7 Tết, nghe điện thoại bà ngoại báo Bảo mất tích, lòng chị rối bời mà ở nơi xa xôi chỉ biết khóc nức nở vì lo lắng và thương nhớ con.

Người phụ nữ lẻ bóng cố tự trấn an, sau đó vội gọi người thân và báo cơ quan chức năng nhờ tìm con trai. May mắn, lực lượng công an tìm được Bảo khi cậu bé đã đạp xe đi cách nhà 10km, hướng vào phía Nam.

Công an tìm được Bảo và bàn giao cho gia đình (Ảnh: Công an cung cấp).

"Sau khi cháu nói nhớ mẹ, tự đạp xe vào thăm, lòng tôi quặn thắt, thương con đứt từng khúc ruột! Thằng bé thiệt thòi quá. Vì mưu sinh, để có tiền lo cho con ăn học, buộc lòng tôi phải rời xa gia đình, vào Bình Dương làm công nhân", chị Hằng chia sẻ.

Nhận tin con như thế, người mẹ chỉ muốn lập tức quay về để được ở bên, ôm ấp, động viên con nhưng sực nhớ trong túi chỉ còn mấy trăm nghìn, không đủ tiền xe.

May mắn, câu chuyện cậu bé định đạp xe 400km vào Nam thăm mẹ lan tỏa. Qua đó, nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ kinh phí, chị Hằng quyết định về Phú Yên thăm con.

Bảo thích thú khi được mẹ hướng dẫn học (Ảnh: Trung Thi).

Chị Hằng quyết định tối qua, 23/2, lên xe về Phú Yên, để thứ 7 và chủ nhật Bảo được nghỉ học, 2 mẹ con có thời gian gần gũi, tâm sự nhiều hơn. Sau đó, tối chủ nhật, chị sẽ lại bắt xe vào Bình Dương để tiếp tục công việc của mình.

Chia sẻ thêm, chị Hằng cho biết, hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng chị đã chia tay hơn 6 năm. Ngoài cậu con trai Thái Bảo, chị còn một con gái đang học lớp 8, cũng sống với bà ngoại.

Mẹ của Thái Bảo đang làm việc tại Bình Dương, lương cơ bản khoảng 5 triệu đồng/tháng. Khoản thu nhập không nhiều, trong khi đó phải trả tiền trọ, ăn uống nên chẳng dư giả được bao nhiêu.

Theo chị Hằng, mấy năm trước, chị không có điều kiện về quê Phú Yên ăn Tết. Năm nay tình hình cũng khó khăn nhưng công ty lại được tăng ca 2 tháng cuối năm nên chị có tiền về quê. Dù vậy, người mẹ cũng chỉ về được 2 ngày (mùng 4-6 Tết).

"Gặp mẹ được 2 hôm rồi mẹ lại vội vã đi, Bảo ngồi ngẩn ngơ nhớ mẹ rồi lẳng lặng lấy xe đạp tự đi. Lần này tôi về sẽ giải thích, động viên con không làm việc dại dột, nguy hiểm như vậy nữa", chị Hằng tâm sự.

Bảo dùng xe đạp, định vượt 400km từ Phú Yên vào Bình Dương thăm mẹ (Ảnh: Công an cung cấp).

Như Dân trí đã thông tin, trước đó, vào 17h ngày 16/2 (mùng 7 Tết), Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) nhận tin báo của bà Hồ Thị Tuyết (55 tuổi) về việc cháu ngoại của bà là Võ Nguyễn Thái Bảo đi lạc, không rõ tung tích.

Sau đó, Công an thị xã Đông Hòa đã yêu cầu các địa phương theo dõi, tìm kiếm Bảo. Đến 18h40 cùng ngày, Công an phường Hòa Hiệp Nam (thị xã Đông Hòa) phát hiện Bảo đang đi xe đạp trên quốc lộ 29, cách nhà khoảng 10km.