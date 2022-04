"Cần công cụ ngăn chặn nội dung xấu, độc về trẻ em trên không gian mạng"

Cụ thể, trong báo cáo về thực hiện quyền và giải quyết các vấn đề trẻ em năm 2021 được Ủy ban Quốc gia về trẻ em công bố. Vấn đề bảo vệ trẻ em khỏi các tệ nạn xã hội, môi trường internet độc hại, xấu và tiêu cực được coi là một nội dung bức thiết.

Theo cơ quan này, những vấn đề liên quan đến nội dung bạo lực, lệch chuẩn đạo đức, thói hư tật xấu hay vấn đề tình dục trên môi trường mạng xã hội, internet không được chặn lọc có thể gây ra những hệ lụy khó lường đến hành động hoặc tương lai của trẻ em.

Ủy ban Quốc gia về trẻ em yêu cầu cần chặn lọc môi trường mạng để bảo vệ trẻ em (Ảnh minh họa).

Ủy ban Quốc gia về trẻ em đề xuất cần thiết lập và vận hành cổng thông tin điện tử, ứng dụng trực tuyến, các kênh thông tin, các công cụ phục vụ hoạt động của mạng lưới, tìm kiếm và đánh giá các nền tảng, sản phẩm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện cổng thông tin điện tử, ứng dụng trực tuyến, các kênh thông tin (fanpage) trên các mạng xã hội trực tuyến có nhiều người sử dụng ở Việt Nam để hỗ trợ trẻ em tìm kiếm, thu nhận và phổ biến thông tin, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng trên các kênh thông tin, truyền thông phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, nhu cầu, năng lực của trẻ em.

Báo cáo về tình hình tai nạn thương tích và bảo vệ trẻ em, Ủy ban Quốc gia về trẻ em nhấn mạnh, thời gian qua trẻ em bị xâm hại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng, nhất là xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, bạo lực trẻ em trong gia đình.

"Còn nhiều trẻ em bị tai nạn, thương tích, nhất là đuối nước, tai nạn giao thông, trẻ em bị rơi, ngã ở nhà cao tầng, trẻ em rơi, ngã khi tham gia phương tiện giao thông đưa đón học sinh", báo cáo nêu.

Cơ quan bảo vệ trẻ em đề nghị các bộ ngành, cơ quan chuyên môn, địa phương thời gian tới cần rà soát, bổ sung chính sách hỗ trợ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh, trẻ em nghèo, cận nghèo; chăm sóc sức khỏe trẻ em trong những năm đầu đời; chăm sóc sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội; chăm sóc trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19.

Ngoài ra, cần điều chỉnh, bổ sung các quy định, tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; chính sách phát triển giáo dục mầm non, trong đó chú trọng chính sách giáo dục mầm non cho khu công nghiệp, khu chế xuất; hoàn thiện trình Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.