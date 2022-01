Bức tranh đá của cô trò xứ Nghệ được đấu giá 600 triệu đồng

Tối 11/1, tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình "Tết vì người nghèo - Nhâm Dần 2022". Đây là năm thứ 9, tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình "Tết vì người nghèo", nhằm huy động mọi nguồn lực mang đến cho người nghèo một mùa xuân ấm áp.

Đặc biệt, trong chương trình, đã diễn ra hoạt động bán đấu giá bức tranh vẽ trên đá của cô trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền, huyện Tương Dương (Nghệ An) để gây quỹ ủng hộ cho người nghèo đón Tết. Theo đó, bức tranh vẽ trên đá đã được Công ty CP CLB Du thuyền và nghỉ dưỡng Cam Ranh mua với số tiền 600 triệu đồng.

Theo cô Nguyễn Thị Nhung - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền, ở vùng sâu vùng xa còn nghèo khổ. Với quan niệm "Lá rách ít đùm lá rách nhiều", thông qua bức tranh vẽ trên đá, cô và trò mong muốn bán được để đóng góp vào quỹ giúp các hoàn cảnh khó khăn đón Tết.

"Chúng tôi rất vui mừng bởi không chỉ là việc rèn luyện được cho các em kỹ năng viết vẽ, mà lớn hơn là đã vẽ được một bức tranh tâm hồn cho học trò", cô Nhung xúc động chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự chương trình Tết vì người nghèo 2022.

Trong bối cảnh rất nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống, kinh tế - xã hội.

Đến nay, theo chuẩn nghèo mới, toàn tỉnh Nghệ An còn hơn 66.000 hộ nghèo, trên 56.000 hộ cận nghèo và có trên 100.000 người lao động gặp rất nhiều khó khăn khi trở về quê tránh dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An luôn xác định công tác xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ có tính chiến lược, lâu dài, là một trong những tiêu chí, thước đo quan trọng để đánh giá việc thực hiện chính sách an sinh, xã hội.

Với truyền thống tốt đẹp của người dân xứ Nghệ, Chương trình Tết vì người nghèo những năm qua đã kêu gọi tổng số tiền hơn 450 tỷ đồng để chăm lo Tết cho hàng trăm nghìn hộ nghèo.

Riêng Tết Tân Sửu 2021, toàn tỉnh đã huy động hơn 96 tỷ đồng, tặng quà cho hơn 34.000 hộ nghèo, hơn 84.600 hộ cận nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, bình quân mỗi suất quà có giá trị tối thiểu 500.000 đồng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng kêu gọi các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh, các khán giả xem truyền hình, tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ người nghèo với tinh thần "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", nhất là vào dịp Tết đến, Xuân về; tiếp tục có những đóng góp thiết thực nhiều hơn nữa cho công tác giảm nghèo trong thời gian tới.

UBND TP Vinh ủng hộ 4 tỷ đồng Tết vì người nghèo tỉnh Nghệ An 2022.

"Năm 2021 đi qua, nhưng vẫn còn đó những khó khăn hiện hữu, đời sống nhân dân, nhất là vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, bãi ngang, vùng ngập lụt có nguy cơ nghèo, tái nghèo. Bằng giá trị nhân văn của cuộc sống, "Trao yêu thương sẽ nhận được yêu thương", mỗi món quà dù ít, dù nhiều sẽ góp phần giúp cho người nghèo vơi bớt gánh nặng lo toan vượt qua được những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, để mọi người, mọi nhà đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui hơn, đầm ấm và đủ đầy hơn", Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Trung cũng khẳng định, mọi đóng góp sẽ được các cơ quan, đơn vị, các địa phương phân bổ, trao đến tận tay người nghèo, các hộ nghèo đảm bảo công bằng và kịp thời.

Tại chương trình "Tết vì người nghèo - Nhâm Dần 2022", tính đến 21h30, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh đã hưởng ứng ủng hộ chương trình với số tiền và hiện vật trên 121 tỷ đồng. Dịp này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận ủng hộ và trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã nỗ lực, chung tay chăm lo cho người nghèo.

Đến nay, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh Nghệ An ước tăng 6,2%; thu ngân sách nhà nước ước thực hiện gần 19.000 tỷ đồng, đạt 135% dự toán HĐND tỉnh giao; kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt hơn 2,4 tỷ USD, tăng 201% so với kế hoạch; thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh đạt gần 44.000 tỷ đồng, tăng 39% về số lượng dự án và gấp 3,7 lần số vốn đầu tư đăng ký mới so với cùng kỳ năm 2020.

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh ước còn 2,74%, giảm 0,26% so với năm 2020; tổng nguồn lực huy động để thực hiện công tác an sinh xã hội và phòng, chống dịch Covid-19 đạt gần 500 tỷ đồng.

Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 36 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân tỉnh Nghệ An.