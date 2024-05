Bộ trưởng LĐ-TB&XH đề xuất giải quyết quyền lợi bị "treo" với 200.000 người

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung nêu vấn đề này tại hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam diễn ra sáng 26/5.

Ông cho biết, vấn đề quyền lợi của người lao động bị "treo" đã tồn tại nhiều năm liền. Bộ LĐ-TB&XH cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xử lý cơ bản.

Cụ thể, các cơ quan đã được xử lý được hơn 4.000 chủ hộ kinh doanh cá thể đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, 200.000 lao động bị nợ bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp phá sản, giải thể...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hải).

Về giải quyết quyền lợi của người lao động do doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp có chủ bỏ trốn, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, những trường hợp mới phát sinh được tạm thời ghi nhận khoản đóng bảo hiểm xã hội đến đâu, người lao động hưởng đến đó.

Về phần doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội khiến người lao động bị ngắt quãng thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì phần nợ này, quyền lợi chưa được ghi nhận.

Để giải quyết vấn đề, Bộ trưởng liên hệ việc Quốc hội từng cho phép xóa nợ thuế. Từ đó, ông cho biết, Bộ LĐ-TB&XH đã đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo Chính phủ, Quốc hội xóa nợ bảo hiểm xã hội trong trường hợp này, bằng nguồn kết dư của Quỹ bảo hiểm xã hội và các nguồn dự trữ. Hướng giải quyết này nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động.

"Hơn 200.000 người lao động bị "treo" quyền lợi bảo hiểm xã hội, trong khi đó, bảo hiểm chính là tiền của người lao động đóng góp, chứ không phải Nhà nước hay tư nhân đóng cho họ", Bộ trưởng phân tích.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bên cạnh đề xuất giải quyết quyền lợi triệt để cho những lao động đang bị "treo" quyền lợi do doanh nghiệp phá sản, giải thể nợ bảo hiểm xã hội, người đứng đầu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chính phủ đang tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến người lao động.

"Đó là việc kết nối, liên thông Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội mới và Luật Việc làm. Rõ ràng, những đạo luật này liên quan sát sườn với nhau", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị.

Về vấn đề tạo việc làm bền vững, người đứng đầu Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, cần xây dựng, hoàn thiện các đề án liên quan Nghị quyết 42 của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết 06 của Chính phủ về xây dựng thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập.

Tiếp nữa, Bộ trưởng nêu vấn đề tăng cường thanh tra, kiểm tra, đặc biệt liên quan đến an toàn vệ sinh lao động.

"An toàn, vệ sinh lao động là vấn đề rất day dứt. Sao Tháng công nhân, Tháng an toàn vệ sinh lao động mà tình trạng tai nạn, mất an toàn lại xảy ra nhiều hơn", Bộ trưởng trăn trở.