Bé trai bị đổ nước sôi, châm thuốc: Xem xét việc tách trẻ khỏi bố mẹ

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Trưởng Phòng bảo vệ trẻ em, Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo Cục đã chỉ đạo tổng đài 111 khẩn trương kết nối với cơ quan chức năng của địa phương, đặc biệt lãnh đạo huyện Hóc Môn, để nắm bắt diễn biến vụ việc bé trai 2 tuổi ở TP HCM nghi bị bố mẹ bạo hành.

"Chúng tôi đã đề nghị địa phương tiếp tục tiến hành các biện pháp bảo đảm an toàn cho cháu bé. Hướng dẫn cán bộ cấp xã khi xảy ra những vụ việc như vậy phải nhanh chóng kết nối với các bên liên quan, từ công an đến y tế, để bảo đảm an toàn cho trẻ, trong trường hợp cần thiết có thể tách trẻ ra khỏi gia đình", bà Hoa cho biết.

Bé K. được phát hiện với nhiều vết thương trên người (Ảnh: Huy Hậu).

Chia sẻ về vụ việc, đại diện Cục Trẻ em cho biết, rất nhiều vấn đề được đặt ra liên quan đến bạo lực trẻ em trong gia đình, đặc biệt là các gia đình bố mẹ ly hôn, ly thân, đi làm ăn xa.

Cơ quan bảo vệ trẻ em cho rằng mỗi gia đình cần tăng cường nhận thức về vai trò nuôi dưỡng trẻ em. Chính quyền địa phương phải thường xuyên bám sát, quan tâm hơn tới những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt nêu trên để có những biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa nguy cơ trẻ bị xâm hại cũng như những vụ việc có tính chất nghiêm trọng tương tự.

"Việc chăm lo, lên tiếng bảo vệ trẻ em không phải trách nhiệm của riêng ai mà là trách nhiệm của mỗi người dân trong xã hội khi nhìn thấy những vụ việc xâm hại, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của trẻ em.

Qua tổng đài trẻ em 111, mọi người phải chủ động lên tiếng để phản ánh sự việc đến các cơ quan chức năng, từ đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn những vụ việc đáng tiếc xảy ra", bà Hoa nói.