Ấm áp Chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an"

Ngày 22/1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh này tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho công nhân, viên chức, người lao động.

Chương trình khởi động chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động của các cấp Công đoàn trong tỉnh, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của chương trình "Tết sum vầy" do Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức nhiều năm qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, đây là hoạt động thường niên góp phần cùng các cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời để đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động được đón Tết ấm áp, đủ đầy bên gia đình và người thân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" (Ảnh: Minh Anh).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước khẳng định, trong năm 2021, dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng công nhân, viên chức, lao động tỉnh An Giang đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia thực hiện "nhiệm vụ kép", vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đặc biệt là tổ chức các mô hình phòng, chống dịch, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với nhiều cách làm mới, sáng tạo… Qua đó, khẳng định rõ nét hơn vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tặng quà cho người lao động (Ảnh: Minh Anh).

Bước vào năm mới với những khó khăn và thuận lợi đan xen, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị đội ngũ cán bộ công đoàn và công nhân, viên chức, người lao động tỉnh nhà tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực tự cường, cùng nhau phấn đấu, nỗ lực để xây dựng quê hương An Giang ngày thêm giàu đẹp.

Ông Phước cũng đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả Chương trình "Tết sum vầy" theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo người lao động, xem đây là một trong những hoạt động trọng tâm hàng năm.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp công đoàn tỉnh An Giang đã ưu tiên nguồn lực để hỗ trợ cho trên 50.000 đoàn viên, người lao động, nhất là đoàn viên, người lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực như: Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà cho cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và công nhân lao động ở các "Tổ Tự quản nhà trọ" có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, các trường hợp bị giảm thu nhập do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Dịp Xuân Nhâm Dần 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang dành nguồn ngân sách 16 tỷ đồng để hỗ trợ trên 50.000 lao động có cái Tết đầm ấm (Ảnh: Minh Anh).

Bên cạnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động cấp huyện còn quan tâm xét hỗ trợ cất nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về chỗ ở; phối hợp tổ chức các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí tại Nhà văn hóa Lao động, tổ chức bán hàng ưu đãi cho đoàn viên tại khu công nghiệp Bình Hòa, tổ chức Chương trình Tết Sum vầy ở các doanh nghiệp có đông công nhân lao động…

Tại Chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê văn Phước đã trao tặng 100 phần quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 (giá trị suất quà 600.000 đồng, trong đó 300.000 đồng là quà; 300.000 đồng là tiền mặt).

Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang trao hỗ trợ kinh phí xây dựng 5 nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn.