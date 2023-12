Ngày 26/12, Sở LĐ-TB&XH Nghệ An cho biết, toàn tỉnh này xảy ra 33 vụ trẻ em đuối nước; 14 vụ trẻ bị tử vong do tai nạn giao thông, cháy nổ, điện giật, chó dại cắn; 1 vụ trẻ bị thương nặng do cháy nổ; 1 vụ ngộ độc thực phẩm.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 24 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục.

Thầy giáo Nguyễn Văn Hữu N. (SN 1971, trú thị trấn Con Cuông, Nghệ An) - giáo viên Trường Tiểu học Bồng Khê - nghi liên quan đến việc "đụng chạm" nhiều học sinh nữ trong trường bị Công an huyện Con Cuông bắt giữ (Ảnh: Con Cuông).

Trong năm 2023, Nghệ An đã xảy ra 12 vụ bạo lực học đường trong nhà trường, giảm 57% số vụ; 24 vụ bạo lực học đường ngoài nhà trường, tăng 41% số vụ. So với cùng kỳ năm 2022, số trẻ em bị đuối nước, tai nạn thương tích giảm cả về số vụ và số trẻ, các quyền cơ bản của trẻ em được đảm bảo.

Cũng trong năm qua, Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An đã thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng 12.111 trẻ, hỗ trợ giáo dục 20.447 trẻ, hỗ trợ bảo vệ 491 trẻ, hoạt động hỗ trợ trẻ em tham gia phát triển 4.720 trẻ.

Công tác xã hội hóa, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được duy trì. Nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, có 14.104 em được tặng quà, số tiền hơn 7,4 tỷ đồng; trao tặng đồ ấm cho 800 trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi tại 4 huyện Quế Phong, Quỳ Hợp, Kỳ Sơn, Tương Dương.

Việc huy động nguồn lực theo đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An đã huy động tiền và hiện vật trị giá trên 20 tỷ đồng (tăng gần 3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022) hỗ trợ cho nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, trẻ em thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi trên địa bàn tỉnh.

Một số huyện, đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em như: Thị xã Hoàng Mai, các huyện Yên Thành, Hưng Nguyên, Kỳ Sơn, Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Con Cuông.

Bên cạnh đó, trong năm qua UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định và quy chế phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục trên địa bàn; tăng cường truyền thông, giáo dục, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, ngành, địa phương, nhất là cấp xã, phường, thị trấn và cộng tác viên bảo vệ chăm sóc trẻ em ở khối, xóm, bản.

Tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề: "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em", ký cam kết "Mùa hè an toàn cho trẻ em"; tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2023 với chủ đề: "Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em" từ cấp huyện đến cấp tỉnh...