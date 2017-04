Xe giường nằm cháy trơ khung trên quốc lộ 1A

Vào khoảng 17h30 ngày 13/4, chiếc xe giường nằm BKS 37B-006.70 do tài xế Ngô Quang Thông (SN 1976, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam bất ngờ bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 1A, đoạn qua xóm 22, xã Nghi Trung (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xe giường nằm bốc cháy ngùn ngụt trên quốc lộ 1A

Các nhân chứng cho biết chiếc xe đang chạy trên đường thì bất ngờ nổ lốp, khói bốc lên từ phía đuôi xe. Khi chiếc xe chạy thêm một đoạn thì dừng lại. 5 người trên xe (trong đó có 1 trẻ em) mở cửa chạy xuống đất. Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khắp xe.

Lực lượng PCCC mang mặt nạ phòng khí độc kiểm tra các khu vực có khói trong xe sau khi khống chế được ngọn lửa

“Chúng tôi cùng nhà xe sử dụng bình cứu hỏa từ cây xăng gần đó, xách nước từ trong nhà, nối thêm vòi dẫn nước… để dập lửa nhưng lửa bốc quá nhanh, cháy dữ dội, không thể dập được”, anh Nguyễn Bá Long (xóm 22, xã Nghi Trung) cho biết.

Chiếc xe bị thiêu trơ khung sau đám cháy

Phòng cảnh sát PCCC số 2 (Cảnh sát PCCC Nghệ An) huy động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa cứu xe. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa mới được khống chế. Lúc này, chiếc xe chỉ còn trơ khung sắt, toàn bộ nội thất bị thiêu rụi. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về con người.

Nội thất xe bị thiêu rụi hoàn toàn

Vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận trên bị ách tắc. Công an huyện Nghi Lộc đã cử lực lượng phối hợp chữa cháy, phân luồng giao thông.

Một chiều của quốc lộ 1A bị phong tỏa khi vụ cháy xảy ra

Các hành khách được bố trí lên xe khách để tiếp tục hành trình.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Hoàng Lam