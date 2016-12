Xe cấp cứu lao xuống ruộng, tài xế bị thương

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm nay, chiếc xe cấp cứu của tư nhân mang BKS 75A- 084.40, lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam, sau khi chạy qua cửa hàng xăng dầu số 2 (phường Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà) thì bất ngờ lao vào bên phải theo hướng lưu thông.

Chiếc xe này đã đâm ngã trụ điểm dừng xe buýt và cọc tiêu bên Quốc lộ 1A rồi lao xuống ruộng. Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, do tài xế buồn ngủ nên mất lái gây tai nạn. Rất may trên xe không có bệnh nhân, tài xế xe chỉ bị thương nhẹ

Chiếc xe cấp cứu tư nhân lao xuống ruộng, may là trên xe không có bệnh nhân

Qua xác minh của PV, chiếc xe này thuộc tư nhân, chủ xe là Trương Đình Hạo, trú TP Huế. Xe này chạy thuê cho các bệnh viện, đơn vị y tế chứ không thuộc bệnh viện nào trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đến 9h30’ cùng ngày, chiếc xe cứu thương đã được xe cứu hộ cẩu lên khỏi ruộng. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Lực lượng cứu hộ cẩu chiếc xe cấp cứu gặp tai nạn

Một số người dân ở quanh đây cho biết, ở gần vị trí này vào sáng cùng ngày 30/12 cũng xảy ra một vụ tai nạn giữa xe khách và xe máy khiến người đi xe máy nhập viện. Riêng từ sáng 29/12 đến sáng nay, đoạn đường xung quanh vị trí tai nạn đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông

Đại Dương