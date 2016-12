Triệu người hân hoan chờ đón năm mới 2017

Biển người đổ về hồ Hoàn Kiếm chào năm mới 2017 (Video: Trọng Trinh - Xuân Ngọc)

Hân hoan nụ cười chào năm mới.

Một em bé phấn khích theo điệu nhạc của DJ khi ngồi trên vai bố ở khu vực tháp nước Bờ Hồ (Ảnh: Mạnh Thắng)

21h, dù không có chương trình bắn pháo hoa, khu vực quanh Bờ Hồ vẫn không còn chỗ trống. (Ảnh: Quý Đoàn)

Những đứa trẻ trên vai cha mẹ, háo hức chờ đón thời khắc giao thừa. (Ảnh: Thế Kha)

20h40, dòng người đổ về khu vực Hồ Gươm ngày một đông, dọc đường Đinh Tiên Hoàng, hàng nghìn người chen nhau đứng chờ xem chương trình biểu diễn văn nghệ sắp diễn ra tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ.

Biển người trước tượng đài Lý Thái Tổ.

Phố Đinh Tiên Hoàng không còn chỗ trống. (Ảnh: Thế Kha)

Khu vực Hồ Gươm ken chặt người đi đón Giao thừa Tết dương lịch. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Đêm cuối cùng của năm 2016, ngay từ 19h, ghi nhận của PV Dân trí tại Hà Nội, khắp các tuyến phố quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm như Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Bài, Đinh Lễ, Ngô Quyền,… đều trong tình trạng đông nghẹt người.

Hôm nay là ngày cuối tuần nên các tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm vẫn được duy trì. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, Hà Nội đã lập ra rất nhiều điểm trông giữ xe đúng giá quy định.

Lực lượng cảnh sát giao thông, công an, cảnh sát cơ động, dân phòng có mặt khắp các ngã tư, khu vực tập trung đông người nhằm đảm bảo an ninh, trật tự tuyệt đối cho thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới.

Anh Tony - một du khách người Anh - cho biết anh đang trên đường du lịch vòng quanh các nước Đông Nam Á và thật tình cờ đã tới Hà Nội đúng dịp chuyển giao năm cũ - mới. “Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết xa nhà. Đó chắc chắn sẽ là một trải nghiệm rất đáng nhớ của tôi”- anh chia sẻ.

Hồ Gươm lung linh sắc màu trong đêm cuối cùng của năm 2016. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Đêm nay Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa nhưng vẫn có nhiều chương trình vui chơi giải trí phục vụ nhân dân vui đón Tết. Trước cửa Nhà hát lớn Hà Nội có chương trình văn nghệ hoành tráng với nhiều tiết mục đặc sắc. Một sân khấu lớn với nhiều màn hình lớn xung quanh đã sẵn sàng phục vụ người dân theo dõi chương trình đếm ngược, chào đón năm mới 2017.

"Mấy năm sinh viên, năm nào tụi em cũng rủ nhau lên đây để đón chào năm mới, cầu chúc những điều tốt lành cho gia đình, người thân và bạn bè. Đó là thời khắc rất đáng nhớ cho dù năm nay Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa"- bạn Thu Huyền, sinh viên Đại học Ngoại thương chia sẻ.

Hàng trăm người dân tập trung trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội. Tại đây sẽ diễn ra chương trình Đếm ngược chào 2017.

Rất đông bạn trẻ tập trung bên bờ hồ Gươm chờ thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới.

Một em nhỏ theo mẹ hòa vào dòng người đi đón xuân. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Các tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm đều trong tình trạng đông kín người, đa số là các bạn trẻ.

Phố Tràng Tiền.

Hàng nghìn người đang có mặt trên phố Đinh Tiên Hoàng để chào đón năm mới 2017.

Một bức chân dung bên Hồ Gươm trong những thời khắc cuối cùng của năm 2016. (Ảnh: Thế Kha)

Trước cửa Trung tâm thương mại Tràng Tiền.

Một nhóm nhạc biểu diễn góc đường Đinh Tiên Hoàng-Hàng Khay thu hút rất đông người dân theo dõi. (Ảnh: Thế Kha)

Hàng nghìn người đổ về bãi biển Nha Trang đón năm mới

Từ đầu giờ tối nay, ngày 31/12, hàng nghìn người dân phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) đã đổ về Quảng trường 2/4 để chào đón năm mới 2017.

Nha Trang tối nay không mưa, thời tiết khô ráo, rất thuận lợi cho người dân vui chơi đón chào năm mới.

Sở Văn hoá - Thể thao Khánh Hòa tổ chức chương trình ca múa nhạc để phục vụ người dân và du khách nước ngoài đang lưu trú tại thành phố này.

Hàng nghìn người dân đổ ra bãi biển Nha Trang vui đón Tết.

Người dân Nha Trang đổ ra đường vui đón Giao thừa Tết dương lịch.

Đường phố Nha Trang trang hoàng đón xuân. (Ảnh: Viết Hảo)

Du khách mặc áo mưa chờ đón năm mới ở phố cổ Hội An

Phố cổ Hội An nhộn nhịp du khách chờ đón năm mới 2017

Phố cổ Hội An (Quảng Nam) trong cơn mưa cuối năm vẫn toát lên vẻ đẹp thi vị với muôn sắc đèn lồng tỏa sáng lung linh. Bà Võ Thị Hương - một người bán hoa đăng ở khu vực cầu phao nối hai bờ sông Hoài - cho biết, mặc dù trời mưa có lúc rất nặng hạt nhưng rất đông du khách trong và ngoài nước vẫn mặc áo mưa, che ô dạo ngắm phố cổ. Từ chiều tối, đã có nhiều người bắt đầu thả những đóa hoa đăng thắp lời nguyện ước cho năm mới xuống sông Hoài.

Một đôi trẻ đón năm mới trong mưa đầy cảm xúc.

Thả hoa đăng thắp sáng nguyện ước trước thềm năm mới 2017 (Ảnh: Khánh Hiền)

Chị Lê Thị Mai, du khách đến từ thành phố Huế cùng gia đình đang thả hoa đăng trước thềm năm mới 2017 ở Hội An chia sẻ, Huế và Hội An không cách xa nhau lắm, song đây là lần đầu tiên chị cùng gia đình đi du lịch đến phố cổ Hội An trong kỳ nghỉ Tết Tây. Phố cổ Hội An để lại ấn tượng đẹp trong lòng nữ du khách trẻ, chị hy vọng sẽ có nhiều dịp trở lại Hội An.

Đà Nẵng mưa tầm tã, đường phố vắng vẻ ngày cuối năm

Tại Đà Nẵng, không khí các đường phố trung tâm trong chiều cuối năm khá vắng lặng do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, mưa to tầm tã. Nơi nhộn nhịp nhất trong chiều tối cuối năm ở Đà Nẵng là các nhà hàng, quán ăn.

Đường phố Đà Nẵng chiều cuối năm khá vắng lặng do mưa to tầm tã

Các hàng quán lại rất đông thực khách ngay trước kỳ nghỉ lễ Tết Tây (Ảnh: Ngô Linh)

Những người dân và du khách đều mong tối nay trời sẽ ngớt mưa để mọi người có thể xuống phố và tham gia lễ hội đếm ngược chờ đón năm mới 2017.

Bạn Lê Vi Hà chia sẻ: “Tối nay bọn em đã lên kế hoạch bùng nổ cùng Lễ hội đếm ngược chào năm mới 2017, nhưng trời Đà Nẵng ngày hôm nay mưa khá lớn. Hy vọng đến tối sẽ ngớt mưa để người dân Đà Nẵng cùng đếm ngược chào năm mới 2017 thật hoành tráng, hấp dẫn”.

Nhóm Phóng viên