TPHCM: Cầu vượt Gò Mây “về đích” sớm, giúp giảm ùn tắc giao thông cửa ngõ phía Tây

Ngày 17/5, nhánh thứ 2 của cầu vượt Gò Mây (hướng từ ngã tư An Sương về nút giao thông An Lạc) được khánh thành và chính thức thông xe toàn tuyến.

Cầu vượt Gò Mây sẽ góp phần xóa điểm nghẽn giao thông tại giao lộ Nguyễn Thị Tú - Lê Trọng Tấn - quốc lộ 1

Cầu vượt nút giao thông Gò Mây (Quốc lộ 1 – Nguyễn Thị Tú – Lê Trọng Tấn, quận Bình Tân) được khởi công ngày 20/9/2016, tổng vốn đầu tư 511 tỷ đồng. Cầu vượt xây dựng trên quốc lộ 1 được chia làm 2 nhánh, mỗi nhánh dài 540m, rộng 12m cho 2 làn xe ô tô và 1 làn xe hỗn hợp lưu thông.

Giao thông trên quốc lộ 1 thông thoáng tại ngã tư Gò Mây

Toàn bộ cầu vượt hoàn thành sớm không chỉ giải quyết ùn tắc cho nút giao Gò Mây mà còn góp phần giải quyết ách tắc giao thông trên trục quốc lộ 1 từ ngã tư An Sương đến nút giao thông An Lạc (huyện Bình Chánh) và ngược lại.

Với 4 làn xe ô tô, 2 làn xe hỗn hợp, cầu vượt Gò Mây giúp phương tiện trên quốc lộ 1 được thông suốt

Công trình cầu vượt này là 1 hạng mục thành phần trong dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1 (đoạn An Sương – An Lạc). Ngoài hạng mục cầu vượt này, chủ đầu cũng lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông dọc tuyến quốc lộ 1 từ ngã tư An Sương đến vòng xoay An Lạc.

Cầu vượt Gò Dưa giúp giải quyết ùn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 1 từ ngã tư An Sương đến nút giao An Lạc

Hệ thống camera này được kết nối về Trung tâm điều khiển giao thông TP bằng đường truyền cáp quang. Dữ liệu từ hệ thống camera sẽ được chia sẻ với cơ quan chức năng để phục vụ công tác phối hợp đảm bảo trật tự giao thông, xử lý các sự cố, tai nạn giao thông và vi phạm an ninh trật tự.

"Nút thắt cổ chai" khiến đường Lê Trọng Tấn luôn kẹt xe vào giờ cao điểm

Cầu vượt Gò Mây được kỳ vọng giúp giao thông thông suốt trên quốc lộ 1, đường Nguyễn Thị Tú, Lê Trọng Tấn. Tuy nhiên, trên đường Lê Trọng Tấn hiện vẫn còn nút “thắt cổ chai” cách nút giao chỉ vài trăm mét. Vào giờ cao điểm khu vực này luôn xảy ra ùn ứ giao thông kéo dài bởi hàng nghìn phương tiện phải len lỏi qua nút thắt dài khoảng 300m.

Đường Lê Trọng Tấn cần được giải quyết "nút thắt" để thông suốt toàn tuyến

Quốc Anh