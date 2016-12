Phóng viên Dân trí đoạt giải Ba báo chí về an toàn giao thông

Phóng viên Dân trí Nguyễn Tuấn Hợp (thứ 3 từ trái qua) nhận giải Ba báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông chiều 27/12. (Ảnh: Anh Phạm)

Lễ trao giải diễn ra chiều 27/12, tại Hà Nội.

Bài điều tra được thực hiện sau khi phóng viên Nguyễn Tuấn Hợp và phóng viên Phạm Hải Sâm tiếp nhận phản ánh của người dân sinh sống dọc 2 bên quốc lộ 18.

Theo đó, rất nhiều xe chở quá tải hoạt động theo lộ trình xuất phát từ khu vực Làng Khánh (huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh), sau đó ra quốc lộ 18 và toả đi các hướng trên quốc lộ 10 đến khu vực Cảng đường thuỷ nội địa thuộc xã Gia Đức (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), thuộc địa bàn quản lý của lực lượng CSGT Lưu Kiếm (Phòng CSGT CA TP Hải Phòng). Một số xe khác thì chở hàng đi Hải Dương và một số địa bàn khác.

Dự Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2016 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động, bài điều tra của 2 tác giả trên đã lọt vào chung khảo và đoạt giải Ba.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, năm 2016, giải thu hút số lượng bài tham gia kỷ lục với nhiều loạt bài có chất lượng cao, thể hiện sự đầu tư và công phu trong tác nghiệp. Các tác phẩm đạt giải đáp ứng được những tiêu chí về nội dung, hình thức phù hợp với quy định. Nội dung các bài dự thi đã bám sát theo chủ đề Năm An toàn giao thông 2016 là “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

Chiều 27/12, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã trao 1 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba, 15 giải Khuyến khích và 3 giải tập thể cho các phóng viên, cơ quan báo chí.

C.N.Q