Phó Trưởng phòng rút súng dọa dân bị phạt 7,5 triệu đồng

An Giang:

Liên quan vụ việc ông Tuấn rút súng nhựa dọa dân, chiều 17/4, ông Phan Văn Sương, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn cho biết, UBND huyện Tri Tôn vừa thống nhất phạt 7,5 triệu đồng về mặt hành chính; kỷ luật cảnh cáo về mặt nhà nước và chuyển Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tri Tôn tiến hành kỷ luật về mặt đảng đối với ông Mai Thanh Tuấn.

Như Dân trí đã thông tin, vào ngày 17/3/2017, một số người dân đến khu vực hồ thủy lợi Soài Check, thuộc xã Núi Tô (huyện Tri Tôn) câu cá. Lúc này, ông Mai Thanh Tuấn, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kiêm Trưởng Trạm thủy lợi huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đến ngăn cản không cho những người này vào khu vực hồ Soài Check câu cá, cả hai bên đã xảy ra tranh cãi.

Sau một tháng sự việc xảy ra, hôm nay, 17/4 Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn đã ra quyết định hành chính xử phạt ông Mai Thanh Tuấn - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tri Tôn 7,5 triệu đồng cho hành vi rút súng nhựa "dọa dân".

Trong lúc hai bên cãi nhau, ông Tuấn đã rút khẩu súng làm bằng nhựa (giống súng thật) ra bắn một phát trúng vào chân một thanh niên nhằm “hù dọa” nhóm thanh niên này. Hành động dùng súng nhựa bắn vào người dân của ông Tuấn bị những người có mặt dùng điện thoại quay lại. Sau đó clip đó được đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay sau khi đoạn clip trên được đưa lên mạng, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Phan Văn Sương đã chỉ đạo Công an huyện Tri Tôn vào cuộc để làm rõ. Kết quả, người trong clip được xác định là ông Mai Thanh Tuấn, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tri Tôn. Ngay sau đó, Công an huyện Tri Tôn mời ông Tuấn đến làm việc và ông Tuấn đã đến công an huyện Tri Tôn nộp 2 khẩu súng nhựa đồ chơi mà ông đã mua tại TPHCM với giá trên 3 triệu đồng, trong đó có một khẩu khoảng 300.000đồng.

Theo kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an thì khẩu súng ông Mai Thanh Tuấn , Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tri Tôn (An Giang) dùng để “dọa dân” vào chiều 17/3/2017 tại khu vực hồ Soài Chek là súng nhựa, thuộc danh mục đồ chơi nguy hiểm, có thể gây thương tích cho người bị bắn trúng. Loại súng nhựa này nằm trong danh mục cấm sử dụng, lưu hành.

Nguyễn Hành