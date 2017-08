Nổ kho quân khí Công an tỉnh Hà Giang

Chiều 5/8, trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tá Trần Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Hà Giang) - xác nhận có vụ nổ kho quân khí của Công an tỉnh Hà Giang.

Cột khói bốc lên từ vụ nổ. (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin từ Thiếu tá Trần Anh Tuấn, vụ nổ xảy ra khoảng 11h30 hôm nay, 5/8, tại kho quân khí của Công an tỉnh (địa chỉ tổ 1 phường Minh Khai, TP Hà Giang).

“Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng công an tỉnh đã đến hiện trường và tiến hành điều tra ban đầu. Trước mắt, cơ quan công an chưa ghi nhận thiêt hại về người.” - Phó Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Hà Giang) thông tin.

Hiện Công an tỉnh Hà Giang đang phối hợp với các lực lượng chức năng và UBND TP Hà Giang thống kê thiệt hại, khắc phục hậu quả và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tiến Nguyên