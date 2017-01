Giám đốc Công an tỉnh tặng xe máy cho người 10 năm "vác tù và"

Thanh Hóa:

Tại hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2006 - 2016, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định trao tặng ông Phạm Ngọc Chiêng, ở thôn Thị Tứ, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn chiếc xe máy nhãn hiệu Hon da Dream để phục vụ công tác tuyên truyền lưu động.

Ông Phạm Ngọc Chiêng đã có thâm niên 10 năm "vác tù và hàng tổng"

Được biết, hơn 10 năm qua, ông Phạm Ngọc Chiêng với bộ đồ nghề của mình đã rong ruổi khắp các đường làng, ngõ xóm để tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là vấn đề an toàn giao thông tới người dân. Ông Chiêng vốn là một cựu chiến binh từng có thời gian công tác trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ ở quân ngũ. Trong quá trình làm việc mà nhiều người cho là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, ông đã gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với lòng nhiệt tình và mong muốn người dân ở các vùng nông thôn được tiếp cận thông tin, ông đã quyết tâm làm công việc “không giống ai”.

Với những cống hiến của mình, ông Chiêng đã vinh dự được Công an tỉnh Thanh Hóa chọn là mô hình tiên tiến trong phong trào vì an ninh tổ quốc, đồng thời, được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2006 - 2016.

Ông Chiêng vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tặng một chiếc xe máy

Những việc làm tưởng như "không giống ai" ấy của ông Chiêng đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa bàn. Ghi nhận những đóng góp và nỗ lực của ông Phạm Ngọc Chiêng, Thiếu tướng Trịnh Xuyên - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định tặng ông Chiêng một chiếc xe máy để phục vụ công tác tuyên truyền.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Triệu Sơn đã phối hợp tổ chức trao tặng chiếc xe máy đến ông Phạm Ngọc Chiêng.

Duy Tuyên