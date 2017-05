Dùng giấy tờ giả, nam hành khách bị cấm bay 6 tháng

Qua kiểm tra an ninh phát hiện nhiều hành khách sử dụng giấy tờ giả để đi máy bay

Theo thông tin từ nhà chức trách, ông Phạm. M.L. đã sử dụng giấy chứng minh thư mang tên Nguyễn. M.H. do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 2/3/2008 và thay ảnh của mình vào để làm thủ tục đi chuyến bay VJ181 từ Hà Nội đi TPHCM.

Tại cửa kiểm tra an ninh trước chuyến bay, hành vi sử dụng giấy tờ giả của ông Phạm. M. L bị lực lượng an ninh hàng không sân bay Nội Bài phát hiện và lập biên bản. Vụ việc được bàn giao cho Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội xử lý, cơ quan này sau đó đã ra quyết định phạt hành 3.750.000 đồng đối với ông L.

Căn cứ vào mức độ vi phạm nghiêm trọng trong vụ việc, Cục Hàng không Việt Nam áp dụng phạt bổ sung đối với ông Phạm. M.L. bằng hình thức cấm bay trong thời gian 6 tháng, từ tháng 4/2017 đến hết tháng 10/2017. Hết thời hạn cấm bay sẽ thực hiện kiểm tra trực quan bắt buộc trong 6 tháng tiếp theo.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không của Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế không được vận chuyển ông Phạm. M.L. theo thời hạn nêu trên.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP chỉ đạo các cảng hàng không, sân bay kiểm tra và đối chiếu chặt chẽ giấy tờ về nhân thân hành khách sử dụng để đi máy bay để phát hiện, ngăn chặn kịp thời đối với ông Phạm. M.L.

Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam thông báo bằng văn bản đến Công an, Hải quan cửa khẩu hàng không và các hãng hàng không nước ngoài thuộc địa bàn quản lý để biết và thực hiện; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

Hiện nay, hành vi sử dụng giấy tờ giả đi máy bay được bộ phận an ninh hàng không phát hiện ngày càng nhiều. Nguyên nhân là do các đại lý vé máy bay thứ cấp và người dân ham rẻ, mua - bán lại những vé máy bay của khách đã mua nhưng sau đó không thể hoặc không có nhu cầu sử dụng.

Được biết, sau mỗi vụ việc, các cảng vụ hàng không đều gửi thông báo đến các địa phương để khuyến cáo và yêu cầu xác minh xử lý triệt để, không để xảy ra các vụ việc tương tự. Cục Hàng không Việt Nam cũng đã đề nghị Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an “siết” chặt công tác xác nhận giấy tờ tùy thân ở cấp xã, phường.

Châu Như Quỳnh