Đã có 1 người mất mạng do bão số 12

Theo báo cáo nhanh của Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 17h ngày 3/11, tỉnh Quảng Ngãi có 205 tàu cá với 3.277 ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển. Trong đó, số tàu hoạt động tại vùng biển bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 12 là 75 tàu với 2.195 lao động.

Tàu thuyền của ngư dân Quảng Ngãi vào cảng tránh trú bão

Đến 16h ngày 3/11, lực lượng chức năng đã liên lạc được 73 tàu với 2.166 ngư dân để hướng dẫn tìm nơi tránh, trú bão an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn 2 tàu cá của ngư dân xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) mất liên lạc với đất liền. Trong đó, tàu QNg 90478 TS do ông Lưu Đình Dũng làm thuyền trưởng, trên tàu có 15 ngư dân và tàu QNg 95249 TS do ông Nguyễn Văn Minh làm thuyền trưởng với 13 ngư dân trên tàu.

Đối với tuyến đường biển Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại cũng đã tạm dừng hoạt động vào sáng ngày 3/11. Tất cả du khách trên đảo Lý Sơn đã kịp thời vào đất liền an toàn. Huyện đảo Lý Sơn đã dự trữ lương thực, thực phẩm đủ phục vụ cho người dân trên đảo trong 15 ngày để đề phòng thời tiết xấu kéo dài.

Dự báo trong đêm ngày 3/11 trên địa bàn Quảng Ngãi sẽ có mưa rất to, mực nước trên các sông có khả năng lên rất cao

Liên quan đến mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 12, tại huyện Ba Tơ đã có 1 người chết. Nạn nhân là ông Phạm Văn Hiệu (sinh năm 1964, ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ) bị nước lũ cuốn trôi khi đi ngang qua suối.

Cũng trong chiều 3/11, tại địa bàn xã Ba Xa (huyện Ba Tơ) đã xảy ra một vụ sạt lở núi làm vùi lấp 4 con trâu của người dân địa phương.

Quốc Triều