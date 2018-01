BOT Cần Thơ - An Giang: Chuẩn bị sẵn 100 đồng trả cho tài xế đưa tiền lẻ

Theo ghi nhận của PV Dân trí, sau khi trạm thu phí T2 (Quốc lộ 91 Cần Thơ – An Giang) xả trạm lần thứ 5 vào khoảng 13h20 thì đến 14h30 xuất hiện thêm nhiều tài xế phản ứng khi qua trạm. Nhưng sau đó, các tài xế đồng ý mua vé qua trạm T2.

Đến 16h30 từ hướng An Giang về TP Cần Thơ xuất hiện thêm 2 tài xế khác phản ứng việc họ không đi trên tuyến quốc lộ 91 (tuyến đường nhà đầu tư nâng cấp), họ đi trên tuyến quốc lộ 80 về Kiên Giang.

Tài xế tiếp tục phản ứng khi qua trạm T2

Một tài xế (chiều từ TP Cần Thơ đi An Giang) thắc mắc vì sao xả trạm cho xe trước nhưng đến xe anh thì thu phí? Sau đó, tài xế này thắc mắc việc giá vé quá cao làm khổ người dân và DN. Tài xế này kiến nghị xem lại giá vé và vị trí đặt trạm thu phí.

Sau hơn 10 thắc mắc tài xế này đồng ý mua vé qua trạm. Để trả tiền cho giá vé 30.000đồng, tài xế đưa 29.000đồng, 01 tờ 500đồng và 03 tờ mệnh giá 200đồng. Tài xế yêu cầu hoàn lại 100đồng. Rất may nhân viên thu phí đã chuẩn bị tiền mệnh giá 100đồng nên đã đáp ứng yêu cầu của tài xế.

Tiền lẻ được chuẩn bị để trả cho tài xế mau vé qua trạm

Theo ghi nhận của PV Dân trí đến 17h40, các làn xe ở cả hai chiều (TP Cần Thơ đi An Giang và ngược lại) liên tục xuất hiện các tài xế đồng loạt phản ứng qua trạm. Chủ yếu họ phản ứng giá vé không hợp lí và vị trí đặt trạm T2 nhầm chỗ. Để giảm ùn ứ giao thông, nhân viên cho xe đi từ TP Cần Thơ về An Giang đi ngược chiều qua trạm (chạy qua làn đường dành cho xe từ An Giang về Cần Thơ)

Mặc dù giao thông bắt đầu hỗn loạn nhưng các nhân viên vẫn cố gắng giải thích với các tài xế và điều tiết giao thông… Ghi nhận của PV Dân trí đến 18h chưa có thêm đợt xả trạm nào. Nhưng đến 18h40h đồng loạt nhiều tài xế qua trạm phản ứng nên các nhân viên xả trạm khoảng 10 phút thì thu phí trở lại.

Khoảng 14h30 bắt đầu có những tài xế phản ứng khi qua trạm thu phí T2

Tài xế này nhất quyết cho xe nằm ì tại khu vực thu phí hơn 30 phút

Một tài xế đi từ An Giang qua quốc lộ 80 phản ứng dữ dội khi anh chỉ đi vài trăm mét nhưng trả tiền toàn tuyến quốc lộ 91

Do 3 làn xe (chiều từ TP Cần Thơ đi An Giang) bị kẹt cứng nên nhân viên cho xe đi từ chiều TP Cần Thơ lên An Giang được phép "ngược chiều" (sang làn đường dành cho hướng từ An Giang về Cần Thơ ) đề giảm ùn tắc

Một tài xế xuống xe nghe điện thoại ngay tại khu vực thu phí

Trước phản ứng của các tài xế, chiều xe từ TP Cần Thơ đi An Giang bị kẹt xe cục bộ

Tài xế này vui mừng nhận lại tờ tiền 100 đồng từ nhân viên thu phí

Một tài xế qua khu vực thu phí cố nán lại thắc mắc với nhân viên bảo vệ...

Để giảm ùn ứ (chiều từ TP Cần Thơ đi An Giang) nhân viên trạm thu phí T2 cho xe chạy ngược chiều...

Trước phản ứng của các tài xế, đến 18h40 thì xả trạm cả 3 làn xe ở chiều TP Cần Thơ đi An Giang

Ở làn xe hướng An Giang về Cần Thơ đã xảy ra sự đụng độ khi nhân viên cho xe hướng Tp Cần Thơ đi ngược chiều qua làn đường này

Hai xe đấu đầu, nữ chủ xe hướng An Giang đi Cần Thơ nhất quyết không lùi lại. Cuối cùng, xe đi ngược chiều phải lùi xe

Nguyễn Hành